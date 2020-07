Reminder: Einladung zum Pressegespräch: Ambulanzbesuch per Videochat

Vinzenz Gruppe bringt mit virtuellen Ambulanzen ihre Expertinnen und Experten zu den Patienten nach Hause

Wien (OTS) - Mit der „Ambulanz online“ bietet die Vinzenz Gruppe ab sofort ein zusätzliches virtuelles Angebot. Damit wird für Patientinnen und Patienten der Ambulanzbesuch bequemer, denn sie ersparen sich unter anderem Anfahrtswege und Wartezeit.

Der Ambulanzbesuch per Video-Telefonie startet mit einem Pilotprojekt an der Ambulanz für Plastische und Rekonstruktive Chirurgie des Göttlicher Heiland Krankenhauses Wien. Wir laden Sie herzlich zur virtuellen Präsentation des neuen Angebots „Ambulanz online“ ein.

BITTE MERKEN SIE VOR:

!!!!Virtuelles Pressegespräch: Vorstellung digitales Gesundheitsangebot „Ambulanz online“

Zeit: Freitag, 3. Juli 2020, 10:00 Uhr

Ihre Gesprächspartner sind:

Dr. Michael Heinisch, Geschäftsführer der Vinzenz Gruppe

Assoc.-Prof. Priv.-Doz. Dr. Chieh-Han John Tzou, Leiter der Ambulanz für Plastische und Rekonstruktive Chirurgie am Göttlicher Heiland Krankenhaus Wien



Wir freuen uns, Sie oder eine/n Vertreter/in Ihrer Redaktion begrüßen zu dürfen.

Um Ihre Anmeldung zur Pressekonferenz wird gebeten (telefonisch unter 01 59988-3088 oder per E-Mail an sandra.preisenhammer@vinzenzgruppe.at ).

Nach Ihrer Anmeldung erhalten Sie einen Link zur Teilnahme per Videokonferenz.

Datum: 03.07.2020, 10:00 Uhr

Ort: Wien, Österreich

