Lotto: Jackpot am Sonntag – es geht um rund 1,5 Millionen Euro

Solo-Joker in Kärnten mit 178.200 Euro in Kärnten

Wien (OTS) - Nachdem am Wochenende alle Gewinntöpfe geleert wurden und sich gleich acht Spielteilnehmer über einen Hochgewinn freuen konnten, ging es am vergangenen Mittwoch wieder etwas ruhiger zu. Kein Spielteilnehmer hatte die „sechs Richtigen“ auf seiner Quittung, und so geht es am kommenden Sonntag um einen Jackpot mit rund 1,5 Millionen Euro.

Beim Fünfer mit Zusatzzahl gab es einen Sologewinn. Ein Wiener kam hier mit dem ersten von drei auf einem Normalschein angekreuzten Tipps zum Erfolg und gewann rund 86.700 Euro.

LottoPlus

Bei LottoPlus blieb ebenfalls ein Sechser aus. Die Gewinnsumme wurde auf die 42 Fünfer aufgeteilt, die jeweils mehr als 5.700 Euro bekamen.

Joker

Einen Sologewinn und damit den einzigen sechsstelligen Gewinn der Runde schließlich gab es beim Joker. Ein Kärntner hatte die richtige Joke Zahl auf seiner Quittung und auch das „Ja“ angekreuzt. Das bringt ihm rund 178.200 Euro.

Lotto Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 1. Juli 2020

JP Sechser, im Topf bleiben EUR 630.374,50 – 1,5 Mio. warten 1 Fünfer+ZZ zu EUR 86.676,40 102 Fünfer zu je EUR 927,00 178 Vierer+ZZ zu je EUR 159,30 3.895 Vierer zu je EUR 40,40 5.024 Dreier+ZZ zu je EUR 14,10 60.994 Dreier zu je EUR 4,60 160.617 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,20

Lotto Gewinnzahlen: 01 03 15 22 27 32 Zusatzzahl 23

LottoPlus Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 1. Juli 2020

Kein Sechser, Gewinnsumme wird auf die Fünfer aufgeteilt 42 Fünfer zu je EUR 5.756,50 2.219 Vierer zu je EUR 18,40 34.846 Dreier zu je EUR 2,00

LottoPlus Gewinnzahlen: 05 15 21 23 27 34

Joker Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 1. Juli 2020

1 Joker EUR 178.187,30 6 mal EUR 8.800,00 86 mal EUR 880,00 862 mal EUR 88,00 8.838 mal EUR 8,00 88.994 mal EUR 1,80

Joker Zahl: 4 4 3 3 9 8

