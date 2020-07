Bundesliga im ORF: Abschluss in Meister- und Qualifikationsgruppe mit WAC – Rapid bzw. Tirol – Admira

Am 4. und 5. Juli in ORF 1; gleich drei Spiele aus der 2. Liga in ORF SPORT +

Wien (OTS) - Die 32. und letzte Runde der Bundesliga live in ORF 1:

Am Samstag, dem 4. Juli 2020, um 16.35 Uhr steht aus der Qualifikationsgruppe das direkte Spiel gegen den Abstieg Tirol – Admira auf dem Programm. Kommentator ist Oliver Polzer, für die Analysen sorgen Kristina Inhof, Herbert Prohaska und Helge Payer. Zum Saisonabschluss am Sonntag, dem 5. Juli, direkt nach dem „Großen Preis von Österreich“ kämpft um 16.55 Uhr in ORF 1 der WAC gegen Rapid um die direkte Qualifikation für die Europa-League. Dafür muss aber ein Sieg gegen die Hütteldorfer her. Kommentator ist Oliver Polzer. Die Highlights der anderen Spiele stehen am Samstag und Sonntag jeweils um 19.00 Uhr in ORF 1 auf dem Programm.

Aus der 2. Liga zeigt ORF SPORT + gleich drei Livespiele: Bereits am Freitag, dem 3. Juli, ist um 20.15 Uhr Vorwärts Steyr – Ried (Kommentator: Michael Bacher) zu sehen, am Samstag, dem 4. Juli, um 20.15 Uhr Austria Klagenfurt – Juniors OÖ (Kommentator: Johannes Orasche) und am Sonntag, dem 5. Juli, Amstetten – FAC Wien (Kommentator: Daniel Warmuth).

Die ORF-Übertragungen der Bundesliga-Spiele sind via Live-Stream zu sehen. Die ORF-TVthek liefert außerdem noch Video-on-Demand-Highlights.

