Almdudler begeistert Österreich und erhält Customer Excellence Award 2020

Wien (OTS) - „Wir danken allen Almdudler Fans für ihre Treue und ihre Freude an unserer Marke und unseren Werten – insbesondere auch in dieser schwierigen Zeit, die wir alle gemeinsam zu meistern haben. Wie wir einmal mehr erlebt haben, bilden gegenseitige Unterstützung bei allen Herausforderungen ein tragendes Fundament unserer Gesellschaft. Almdudler setzt sich seit jeher für ein gesellschaftliches Miteinander und Lebensfreude ein. Almdudler ist und bleibt da, wo Menschen zusammenkommen“ , freut sich Almdudler Sprudelfabrikant Heribert Thomas Klein über die Auszeichnung mit dem Customer Excellence Award 2020.

Ein Weg, dem sich die Kundinnen und Kunden anschließen

In einer für Österreich repräsentativen Studie des renommierten Marktforschungsinstituts market belegt Almdudler erneut die Spitzenposition am heimischen Limonadenmarkt. Nach der Wahl zur stärksten Limonade in den Jahren 2018 und 2019, bei der Almdudler mit dem „Market Quality Award“ zum Limonaden-Gesamtsieger ausgezeichnet wurde, freut die weitere Auszeichnung zur klaren Nummer 1 mit dem Customer Excellence Award 2020 ganz besonders. „Das bestätigt uns darin, dass der Weg, den wir als Familienunternehmen seit Generationen konsequent gehen, der richtige ist. Es freut uns sehr, dass die Konsumentinnen und Konsumenten von diesem Weg und der Marke Almdudler so begeistert sind“ , resümiert Almdudler Geschäftsführer Gerhard Schilling.

Almdudler ist natürlich, echt und anders als erwartet

Die stärkste Limonade Österreichs verweist auch im Gesamtergebnis dieser Befragung von 46.000 Konsumentinnen und Konsumenten den amerikanischen Konzernriesen und Marktführer erneut auf einen hinteren Platz. Andere nationale und internationale Marken werden von den Befragten hinter Almdudler gereiht. Insgesamt setzt sich Almdudler mit klarem Abstand gegen 27 weitere Limonadenmarken durch. Das Gesamtergebnis resultiert aus den beiden Parametern „Höchste Weiterempfehlungsrate der Befragten“ und „Brand Love“.

Über Almdudler

Almdudler ist seit 1957 das österreichische Original mit der einzigartigen Originalrezeptur aus natürlichen Alpenkräutern. Und das ganz ohne Konservierungsstoffe und künstliche Aromen. Das österreichische Familienunternehmen steht damals wie heute für Geselligkeit und Miteinander, denn Almdudler verbindet die Menschen und ist dort, wo Menschen zusammenkommen. Mitten im Leben.

