WIENXTRA-Sommerferien starten mit 200 Kinder-Events, App und Grätzltour

Zum Ferienbeginn starten zwei neue Projekte von WIENXTRA: Hollis Grätzltour mit vier Aktiv-Rädern und die Kinderaktiv-App

Wien (OTS) - 200 verschiedene Events an rund 1.500 Terminen - von Kino bis Entdeckungstouren in die Natur ist alles drin in den beiden WIENXTRA-Programmen Ferienspiel und Kinderaktiv. Alle sind für Wiener Kinder bis 13 Jahre, gratis oder sehr günstig. WIENXTRA hat mit großer Sorgfalt das Programm so zusammengestellt, dass die Teilnahme an den Aktionen gesundheitlich sicher ist und die behördlichen Auflagen berücksichtigt werden.

Gerade recht zum Ferienbeginn starten auch zwei neue Projekte von WIENXTRA: Hollis Grätzltour mit vier Aktiv-Rädern und die Kinderaktiv-App - und beide im neuen Corporate Design von WIENXTRA.

Jürgen Czernohorszky, Kinder- und Jugendstadtrat: „Diesen Sommer werden mehr Familien denn je in Wien verbringen. Mir ist es daher wichtig, dass wir den Wiener Familien in den Ferien kostengünstige Angebote und Betreuungsmöglichkeiten bieten. Mit dem WIENXTRA-Sommerferienspiel steht einem abwechslungsreichen Sommer in Wien nichts mehr entgegen.“

Vucko Schüchner, Geschäftsführer von WIENXTRA: „Mit unseren Innovationen wollen wir Kindern und Jugendlichen noch mehr Angebot, Service und Erlebnisse bieten. Und das mobil, digital, frisch und verspielt. Der Sommer kann kommen.“

Mit der neuen Kinderaktiv-App sind alle WIENXTRA-Aktionen für Kids erstmals auf einen Klick abrufbar. Die Kinderaktiv-App gibt’s im Playstore von Google und im Appstore von Apple.

Hollis Grätzltour

Von Juli bis September tourt Kinder-Maskottchen Holli durch alle 23 Bezirke. Vier Aktiv-Fahrräder, ausgestattet mit Fotobox, Tablets, Brett- und Bewegungsspielen bringen jede Menge Action. Alle Termine gibt’s in der kinderaktiv-App und auf wienxtra.at/hollistour.

Weitere Highlights im WIENXTRA-Ferienspiel

Das Ferienspiel bietet für jeden Geschmack etwas: Kindertheater wie z.B. „Das kleine Ich bin Ich“ und Spielaktionen mit der Spielebox in Wiener Parks, Entdeckungstouren mit den Umweltspürnasen und tolle Museumsaktionen wie z.B. die neue Ausstellung Insekten-Alarm im Naturhistorischen Museum.

Neues Corporate Design

Herzlichkeit, Humor, Abwechslung, Leidenschaft, Vertrauen und Geborgenheit sind Grund-Elemente der Marke WIENXTRA. Das neue Design vermittelt diese Werte in Farbwelten, einem Logo mit auffälligem X und einem grafischen Baukasten-System, das viel Spielraum für analoge und digitale Kreativität gibt.

Entwickelt wurden die drei Projekte von WIENXTRA gemeinsam mit drei Agenturen: Datenwerk war für die App zuständig, Advelo für die Aktiv-Räder und Zwupp für das Corporate Design.

