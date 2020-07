Landwirtschaft in der Steiermark erneut verwüstet

1,5 Millionen Euro Schaden durch das gestrige Unwetter

Wien (OTS) - (Österreichische Hagelversicherung, 2. Juli 2020): Die Steiermark wurde gestern am Abend erneut von schweren Unwettern heimgesucht: Starkregen, Hagel und Sturm verwüsteten auf 5.500 Hektar landwirtschaftlicher Fläche Ackerkulturen, Obstanlagen, Zierpflanzen und Grünlandflächen. Betroffen sind die Bezirke Murau, Voitsberg, Graz-Umgebung und Weiz.

„Die Landwirtschaft in der Steiermark kommt nicht zur Ruhe. Nach den schweren Schäden am vergangenen Montag entstand durch das gestrige Ereignis erneut ein Schaden in der Landwirtschaft von 1,5 Millionen Euro. Neben den Hagelschäden an landwirtschaftlichen Kulturen konnte vielerorts durch die massiven Niederschläge der Boden kein Wasser mehr aufnehmen. Der Flächenverbrauch spielt hier auch eine Rolle. Mit der Schadenserhebung durch die Sachverständigen der Österreichischen Hagelversicherung wurde bereits begonnen, damit die Entschädigungszahlungen rasch erfolgen können“, so der zuständige Landesleiter in der Steiermark, Ing. Josef Kurz.

Betroffene Bezirke: Murau, Voitsberg, Graz-Umgebung, Weiz

Betroffene Kulturen: Ackerkulturen, Obstanlagen, Zierpflanzen, Grünlandflächen

Betroffene Fläche: 5.500 Hektar

Schaden in der Landwirtschaft: 1,5 Millionen Euro

Hinweis: Betroffene Landwirte melden ihre Schäden online unter www.hagel.at

