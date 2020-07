Stacheldraht-Planschbecken-Aktion „Her mit dem Freien Seezugang!“

Sozialistische Jugend startet Sommerinitiative „Platz da!“

Wien (OTS) - "Der Großteil der österreichischen Seeufer ist im Privatbesitz, während die große Mehrheit nicht schwimmen gehen kann", kritisierte Paul Stich, Vorsitzender der Sozialistischen Jugend (SJ), bei einer Aktion am Donnerstag. Am Platz der Menschenrechte stellte die SJ drei Planschbecken auf, die mit Stacheldraht umzäunt waren und jeweils einen österreichischen See repräsentierten. "Wir wollen privatisierte Seezugänge wieder den Menschen in Österreich zurückgeben!“, so Stich.



Als Beispiel gibt Stich den Attersee an, an dem nur 13 Prozent des Ufers öffentlich zugänglich sind. Am Wörthersee sind es sogar nur neun Prozent. Eine große Bedeutung komme der Forderung gerade in Corona-Zeiten zu. „Durch die notwendigen Abstandsregelungen werden in den öffentlichen Seebädern noch weniger Menschen Platz finden. Damit es in und vor den Bädern zu keiner erhöhten Gefahr von Ansteckungen kommt, muss mehr Raum zur Verfügung gestellt werden. Wir brauchen in diesem Bereich eine Trendwende: Weniger private Seeufer für Superreiche. Mehr für die Bevölkerung“, führt Stich aus.



Konkret schlägt Stich vor, dass an Österreichs Seen ein 10 Meter breiter Streifen am Seeufer frei zugänglich gemacht werden muss. Eine ähnliche Regelung kommt bereits in Vorarlberg am Bodensee zur Anwendung. „Was am Bodensee funktioniert, muss auch im Rest des Landes möglich sein. Das ist eine Frage des Prinzips. Österreichs Naturschätze können nicht weiter mit einem Preisschild versehen und verscherbelt werden. Jede Person in diesem Land soll unsere Berge besteigen, in unseren Wäldern wandern oder in unseren Seen schwimmen dürfen. Und zwar unabhängig von der Dicke des eigenen Geldbörsels!“ so Stich abschließend.



Dafür wird sich die Sozialistische Jugend mit der Initiative "Platz da!“ weiterhin einsetzen. Im Sommer wird die SJ mit weiteren Aktionen in ganz Österreich unterwegs sein.



Fotos der Aktion sind unter folgendem Link verfügbar: https://flic.kr/s/aHsmPbJXy3



Rückfragen & Kontakt:

Sozialistische Jugend Österreich

Radovan Baloun

SJ-Pressesprecher

+43 664 / 541 70 80

office @ sjoe.at

www.sjoe.at