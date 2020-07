Peter Perktold ist neuer Senior Partner von PwC Österreich

Top-Wirtschaftsexperte und Steuerberater löste Christine Catasta mit 1. Juli 2020 plangemäß an der Spitze des Unternehmens ab

Peter Perktold: Mit Zusammenhalt und Know-how durch die Krise

Mit Juli 2020 ist Peter Perktold (54) Senior Partner bei PwC Österreich. Perktold übernimmt die Führung von Christine Catasta, die PwC Österreich seit 2018 vorstand und nach 38 Jahren im Unternehmen in den Ruhestand tritt. Als neuer Senior Partner ist Peter Perktold für mehr als 1.200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an fünf Standorten in ganz Österreich verantwortlich und vertritt künftig die Interessen von PwC Österreich im Board der PwC Europe.

Zusammenhalt als Erfolgsfaktor

„Christine Catasta war mehr als 35 Jahre maßgeblich für den Erfolg unseres Unternehmens mitverantwortlich. Im Namen aller PwC Partnerinnen und Partner möchte ich mich herzlich für ihren unermüdlichen Einsatz, ihre Leidenschaft und ihre tolle Führung bedanken“, erklärt Peter Perktold. „Wir durchleben aktuell wahrlich ungewöhnliche Zeiten. Doch gerade jetzt bringt es unser PwC Purpose – Build trust in society and solve important problems – einmal mehr auf den Punkt: Wir müssen Vertrauen schaffen und wichtige Herausforderungen gemeinsam meistern. Das gilt sowohl für uns als Unternehmen als auch für die Zusammenarbeit mit unseren Kunden und Stakeholdern.“

Aus der Krise: Potenziale und Chancen nützen

PwC Österreich hat den Aus- und Aufbau entscheidender Geschäftsbereiche in der Vergangenheit erfolgreich umgesetzt. So wurden vor allem Chancen der digitalen Transformation vorausschauend genutzt und neue Dienstleistungen etabliert.

„Wir haben uns in den letzten Jahren gut aufgestellt und viel investiert. Die Corona-Krise bringt natürlich neue Herausforderungen, aber gleichzeitig auch neue Möglichkeiten, um mit unserem Know-how und hohem Qualitätsanspruch einen entscheidenden Beitrag zu leisten. Gestärkt durch unsere top ausgebildeten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Österreich sowie einem globalen Netzwerk im Rücken werden wir mutig neue Potenziale und Chancen nutzen“, blickt Perktold zuversichtlich in die Zukunft.

Langjährige Erfahrung und bestens vernetzt

Der studierte Wirtschaftswissenschaftler und Steuerberater Peter Perktold arbeitet seit vielen Jahren bei PwC Österreich. Er hat langjährige Erfahrung in der steuerlichen Beratung national und international tätiger Unternehmen und für den Standort Österreich wesentliche M&A-Projekte sowie Unternehmensakquisitionen namhafter Kunden im In- und Ausland betreut. Peter Perktold war schon bisher Teil des Leadership Teams von PwC Österreich. Der bestens vernetzte Wirtschaftsexperte kennt die Akteure der österreichischen Industrie wie kaum ein anderer und ist Mitglied in verschiedenen Berufsorganisationen.

