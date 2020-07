Alle Unterstützungsangebote für Wiener Arbeitslose auf einen Klick

Der Katalog „Beschäftigung und Beratung in Wien“ von arbeit plus Wien bietet Arbeitsuchenden Informationen über fast 100 Angebote, die sie auf dem Weg zurück in den Job unterstützen.

Wien (OTS) - Wien steht vor einer großen Herausforderung: Aufgrund der Corona-Krise gab es Ende Juni 2020 in der Bundeshauptstadt 162.245 Arbeitslose (ohne Personen in Schulung; Quelle: AMS). Das waren zwar bereits um 10.401 (6 %) weniger als Ende Mai, aber immer noch um fast die Hälfte mehr als im Juni 2019. Folgt man den Prognosen der WirtschaftsforscherInnen, bleibt die Wirtschaftslage und damit auch die Situation am Arbeitsmarkt vorerst angespannt. "Gerade deshalb ist es uns besonders wichtig, den Arbeitsuchenden in dieser schweren Zeit Orientierung zu geben“ , erklärt Christoph Parak, Geschäftsführer von arbeit plus Wien. „Unser Katalog umfasst sämtliche Unterstützungsangebote im Bereich geförderte Beschäftigung und Beratung für Jobsuchende in Wien. Er bietet praxisorientierte, schnelle und aktuelle Informationen. Aufgrund seiner Übersichtlichkeit verwenden ihn auch die AMS-MitarbeiterInnen gerne bei ihrer täglichen Beratungsarbeit.“

Durchklicken, passende Unterstützung finden

Auf über 200 Seiten informiert der Katalog sowohl über Sozialintegrative Betriebe, die befristete Beschäftigung und Qualifizierung anbieten, als auch über Beratungs- und Betreuungseinrichtungen, die zum Beispiel Arbeitsuchende mit individuellem Betreuungsbedarf gezielt unterstützen. „Ob WiedereinsteigerInnen, MigrantInnen, Ältere, Jugendliche oder Menschen mit besonderen Problemlagen: Sie alle finden maßgeschneiderte Angebote in den Sozialen Unternehmen, die sich auf die Bewältigung von beruflichen Herausforderungen arbeitsloser WienerInnen spezialisiert haben“ , erläutert arbeit plus Wien-Vorsitzende Swantje Meyer-Lange. Und sie hat auch einen Tipp für alle Arbeitsuchenden: „Informieren Sie sich schon vor Ihrem Besuch beim AMS in unserem Katalog online über die vielfältigen Angebote und fragen Sie Ihre Beraterin oder Ihren Berater, welches für Sie am besten geeignet wäre.“ Hintergrund: Der Zugang zu den Projekten erfolgt über das AMS Wien.

Gratis-Download und Jobbörse

Die aktuelle Ausgabe von „Beratung und Beschäftigung in Wien“ steht ab sofort zum kostenlosen Download unter http://www.arbeitplus-wien.at/katalog.pdf zur Verfügung.

Übrigens: Auf der Webseite von arbeit plus Wien www.arbeitplus-wien.at finden Arbeitsuchende in der Rubrik „Jobbörse“ auch aktuelle Stellenangebote.

arbeit plus. Dachverband – Soziale Unternehmen Wien

Der Dachverband vertritt seit 2001 Wiener Organisationen, die (langzeit-)beschäftigungslose Menschen beraten, qualifizieren und beschäftigen. Die Interessenvertretung repräsentiert knapp 60 Betriebe und Beratungseinrichtungen, hinter denen 32 Trägerorganisationen stehen.

