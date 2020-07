IFA AG: Fertigstellung des Wohnbau-Investments „City SUITES Graz“

Baufertigstellung drei Monate früher als geplant, Investoren profitieren von soliden Mieterträgen

Rund 60% der topmodernen Neubauwohnungen bereits bei Übergabe an Investoren vermietet

100 Neubauwohnungen, 4 Geschäftslokale und 74 Tiefgaragenstellplätze mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von rund 22 Mio. Euro geschaffen

Trotz der turbulenten vergangenen Monate konnte IFA, der österreichische Spezialist für direkte Immobilieninvestments, das Projekt „City SUITES Graz“ in der Köstenbaumgasse drei Monate rascher als geplant fertigstellen und bereits Ende Juni an die Investoren übergeben. Diese profitieren schon jetzt von langfristig soliden Mieterträgen, denn rund 60% der 100 topmodernen Neubauwohnungen in Größen von 37 – 67 m2 waren bereits vor Baufertigstellung vermietet. Zusätzlich wurden 4 Geschäftslokale sowie 74 Tiefgaragenstellplätze realisiert, das Gesamtinvestitionsvolumen beträgt rund 22 Mio. Euro. Anleger des smarten Investments profitieren von soliden Renditen, steuerlichen Begünstigungen, Förderungen, Sicherheit durch Grundbucheintrag, Inflationsschutz durch Indexierung der Mieteinnahmen sowie von der Stärke der Bauherrengemeinschaft – etwa durch Minimierung des Leerstandrisikos durch gemeinsame Vermietung.

„Anleger schätzen die Stabilität und Sicherheit von Immobilieninvestments in geförderten Wohnbau für Vermögensaufbau und -vorsorge. Gerade in wirtschaftlich turbulenten Zeiten werden diese ihrer Rolle als Anker im Anlageportfolio gerecht“, berichtet IFA Vorstand Michael Baert. „Aufgrund der dynamischen Bevölkerungsentwicklung sind qualitativ hochwertige und leistbare Mietwohnungen in Graz sehr gefragt. Besonders begehrt sind Einheiten mit persönlichen Freiflächen wie Eigengarten, Balkon oder Loggia, wie sie ‚City SUITES Graz‘ mehrheitlich bietet.“

IFA bietet Investoren seit 1978 einfachen Zugang zu smarten und sicheren direkten Immobilieninvestments. Aktuell können sich Anleger sowohl in Wien als auch in Graz an attraktiven Investments beteiligen. Investoren haben jetzt die Möglichkeit, einen Beratungstermin über die Website www.ifa.at zu vereinbaren – gerne einfach, bequem und sicher über Video-Beratung von Zuhause aus. Mehr Informationen zu aktuellen Investments erhalten Interessierte unter www.ifa.at/aktuelle-investments

Daten & Fakten: „City SUITES Graz“

Standort: Köstenbaumgasse 1, 8020 Graz

Wohnungen: 100 Neubauwohnungen, 37 bis 67 m²

Geschäftslokale: 4

Tiefgaragenplätze: 74

Gesamtinvestitionsvolumen: rd. 22 Mio. Euro

Investment: Neubauherrenmodell (vollständig platziert)

Baubeginn: Dezember 2018

Baufertigstellung: Juni 2020

Über IFA – Institut für Anlageberatung

Als österreichischer Spezialist für direkte Immobilieninvestments bietet IFA privaten und institutionellen Investoren seit 1978 einfach, smart und sicher exklusiven Zugang zu hochqualitativen und sorgfältig geprüften Immobilieninvestments. 469 Projekte wurden bereits erfolgreich realisiert, Klienten haben IFA hierfür 2,35 Mrd. Euro anvertraut. Als Tochterunternehmen von SORAVIA und im Verbund mit der Gruppe bietet IFA Anlegern das gesamte Leistungsspektrum für immobilienbasierte Investments mit allen verbundenen professionellen Dienstleistungen: Von der Planung und Durchführung von Entwicklungsprojekten für Investments über die steuerliche Beratung und Erstellung individueller Finanzierungskonzepte bis hin zur Vermietung sowie Asset- bzw. Property Management. Zu den Investment-Highlights der letzten Jahre zählen die Wiener Sofiensäle, das Motel One Wien-Staatsoper, das Palais Zollamt Linz oder das Palais Faber in Salzburg. Mehr Informationen: www.ifa.at

