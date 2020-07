LSV-Wahl-Auftakt: Schülerunion Niederösterreich mit großem Erfolg

Schülerunion Niederösterreich stellt alle drei LandesschulsprecherInnen, 24/24 Mandate sowie alle drei LFS-LandesschülervertreterInnen und ZLA Sprecherin

St. Pölten (OTS) - Auch in diesem Jahr konnte die Schülerunion Niederösterreich Schülerinnen und Schüler von sich überzeugen und einen unübertreffbaren Wahlerfolg erringen. Neben den insgesamt 46/48 und 24/24 aktiven Mandaten sowie allen drei Landesschulsprecherinnen und Landesschulsprecher, stellt die Schülerunion auch in dem, seit diesem Jahr neuen Bereich der Landwirtschaftlichen Fachschulen (LFS), alle 3/3 Mandate der LFS-Landesschülervertretung.

Die frisch gewählten Landesschulsprecherinnen und Landesschulsprecher in Niederösterreich sind Alexandra Bosek (AHS, BG/BRG Baden Biondekgasse), Justin Stockerer (HLT Retz, BMHS), David Mittmasser (LBS Amstetten, BS) und Romana Haselmayr (LFS).

Auch bei der Zentrallehranstaltenschülervertretungs (ZSV) Wahl stellt die Schülerunion 3/4 der aktiven Mandate sowie die LFLA-Sprecherin Flora Schmudermayer aus der HBLFA Schönbrunn. Damit kommt die ZLA-Sprecherin auch dieses Jahr aus der Schülerunion.

„Das System Schule in Niederösterreich stärken und sich mit dieser Einstellung für 1.1 Mio. SchülerInnen in der BSV einzusetzen - das ist nicht nur ein Ziel, sondern eine Einstellung, welche ich im nächsten Jahr zu 100% leben will.“, so Alex Bosek, AHS. „Schülerinnen und Schüler müssen von einander differenziert werden. Wir wollen Vielfalt leben, doch dafür muss jede und jeder Einzelne die Chance bekommen sich individuell zu entfalten und stärken müssen optimal gefördert werden“, so Justin Stockerer. David Mitmasser fügt hinzu: „Allen Lehrlingen die gleichen Chancen bieten egal wo sie lernen, Internatszeiten verbessern und aufs Alter anpassen, die Meinung aller Lehrlinge vertreten und gemeinsam mit ihnen die Konditionen der Lehre verbessern.“

Romana Haselmayr abschließend: „Ich bin froh, dass dieses Jahr erstmals auch die LFSen auf höherer Ebene vertreten werden und ich diese Aufgaben übernehmen darf.“

