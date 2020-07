Landesrat Danninger begrüßt österreichweites Corona-Testprogramm für Tourismus

„Gäste können sich in Niederösterreich nicht nur wohl, sondern auch sicher fühlen“

St. Pölten (OTS) - Tourismusministerin Elisabeth Köstinger hat heute angekündigt, dass sich ab Juli Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Beherbergungsbetrieben regelmäßig testen lassen können. Die Kosten für das österreichweite Corona-Testprogramm für den Tourismus übernimmt der Bund. Niederösterreichs Tourismuslandesrat Jochen Danninger begrüßt diese Initiative: „Heuer müssen sich Gäste in Niederösterreich nicht nur wohl, sondern auch sicher fühlen können. Diese Initiative trägt dazu bei, dass unser Bundesland auch international als eine der sichersten Tourismusdestinationen in der Welt wahrgenommen wird. Die Sicherheit unserer Gäste und Mitarbeiter vor Ansteckung mit dem Corona-Virus steht damit an erster Stelle“.

