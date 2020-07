1. City Touren Woche Klagenfurt

Die Tourismus Region Klagenfurt bietet zwischen 6. und 12. Juli insgesamt 22 ausgewählte Touren an, die tief hinter die Kulissen der Stadt blicken lassen.

„Auslöser war der Totalausfall für Fremdenführer in der Hochsaison Mai und Juni für Busgruppen. Hier mussten wir reagieren“ Regions-Geschäftsführer Helmuth Micheler 1/2

Und so haben wir ein Format entwickelt, das wir sicherlich auch in den kommenden Jahren zu Beginn der Sommersaison anbieten werden – die City Tour Woche Klagenfurt. Regions-Geschäftsführer Helmuth Micheler 2/2

Klagenfurt (OTS) - Unter dem Motto „So haben Sie Klagenfurt noch nie gesehen“ bietet die Tourismus Region Klagenfurt zwischen 6. und 12. Juli insgesamt 22 ausgewählte Führungen an, die tief hinter die Kulissen der Stadt blicken lassen: historisch, kulinarisch, mordlüstern, verschwörerisch, architektonisch – abwechslungsreich.

Die schaurigsten Morde? Die verborgensten Innenhöfe? Die unglaublichsten Ausblicke? Einblicke in die Bäckerseele? Oder einfach nur die Stadtweine, Edeldestillate und Räucherfische aus Klagenfurter Produktion verkosten?

22 City Touren zu unterschiedlichen Themenfeldern von Wandern über Geschichte, Kulinarik, der Volkabstimmung bis hin zu Tratsch und Klatsch sowie Touren mit historischen Fahrzeugen werden heuer erstmals vom 6. Juli bis zum 12. Juli organisiert von der Tourismus Region Klagenfurt angeboten.

„Auslöser war der Totalausfall für Fremdenführer in der Hochsaison Mai und Juni für Busgruppen. Hier mussten wir reagieren“, erklärt Regions-Geschäftsführer Helmuth Micheler. „Und so haben wir ein Format entwickelt, das wir sicherlich auch in den kommenden Jahren zu Beginn der Sommersaison anbieten werden – die City Tour Woche Klagenfurt.“

„So hast du Klagenfurt noch nie gesehen“ – lautet heuer das Motto, unter dem die Tourismus Region Klagenfurt Urlaubsgäste wie auch Einheimische einlädt, die Stadt zwischen Altstadt und Wörthersee aus völlig neuen Perspektiven zu entdecken.

Ein bunter Reigen von drei bis fünf unterschiedlichen City Touren täglich wartet darauf, umfassend von Montag bis Sonntag ausgekostet zu werden. Die Touren können online auf visitklagenfurt.at/erlebnisse oder direkt vor Ort in der Tourismus-Information am Neuen Platz 5 gebucht werden.

Für Gäste, die im Besitz der Wörthersee-Klagenfurt PLUSCard sind, gibt es ein besonderes Schmankerl, da sie besonders gekennzeichnete Touren kostenlos konsumieren können. Die Preise wurden pro Führung und je nach Umfang der Leistung – etwa Verkostungen oder Eintritte – moderat gehalten und reichen von 5 € bis maximal 42 €. Viele Führungen sind für Kinder unter 12 Jahren gratis.

Ein Teil der Themenführungen wird auch über den restlichen Sommer bis Ende September weiterhin angeboten. „Es gibt so viele Aspekte der Stadt, die nicht einmal die Klagenfurter selbst kennen“, meint Regions-Vorsitzender Adi Kulterer. „Diese Facetten machen aber den Charme der Stadt aus.“

Das detaillierte Programm der City Touren Woche findet man unter visitklagenfurt.at/erlebnisse, wo auch gleich gebucht werden kann; alle weiteren Themenführungen im Sommer sind unter visitklagenfurt.at im Menü „entdecken & erleben“ als geführte Touren zu finden.

1. City Tour Woche Klagenfurt City Touren hier buchen

Rückfragen & Kontakt:

Helmuth Micheler

micheler @ visitklagenfurt.at

0676 44 14 674