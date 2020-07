Sky mit neuer Preis- und Paketstruktur. Mehr Unterhaltung, mehr Transparenz und Flexibilität!

Wien (OTS) -

Die neue Preis- und Paketstruktur von Sky ermöglicht Kunden in Österreich ab sofort den Zugang zu exklusiven Top-Programmen ohne große Preissprünge und zu flexibleren Konditionen. Transparenz und Einfachheit waren die Motivation und Ziele für die Neuerungen.

Beste Unterhaltung mit Sky Entertainment und Sky Q



Sky Abonnenten sehen preisgekrönte Sky Originals, zahlreiche internationale Serien-Highlights von Partnern wie HBO, FOX, TNT oder Showtime sowie mehr als 200 lineare Kanäle künftig zu einem deutlich attraktiveren Preis.

Dieser Preis gilt für das Sky Entertainment Paket im ersten Jahr und beinhaltet auch den ausgezeichneten Sky Q Receiver, welcher dem Zuseher bestes Sehvergnügen garantiert: einfache Menüführung, HD-Qualität als Standard, Sprachsteuerung, bequemes Zurückspulen (Restart), individuelles Aufnehmen, mobile Nutzung via Sky Go, Partner Apps und vieles mehr.

Mehr Transparenz & Flexibilität



Nach dem ersten Vertragsjahr haben Sky Entertainment Kunden künftig eine einfache und transparente Wahl: weiterhin den attraktiven Neukunden-Preis – Anruf genügt – oder volle Flexibilität für €15 im Monat.

Zudem können Sky Kunden die Premium Programm-Pakete so bedarfsgerecht wie noch nie buchen: die Pakete Cinema, Sport, Fußball-Bundesliga, Kids und Entertainment Plus bieten die gleiche Transparenz und Flexibilität wie das Basis-Paket „Sky Entertainment“ – bei gleichzeitig attraktiveren Preisen. So ist etwa die Deutsche Bundesliga für €5 pro Monat in Verbindung mit einem Sky Entertainment-Paket buchbar.



Die Erweiterung von Sky Q ist einfacher denn je: Für Fans der besten Bildqualität kann die UHD-Option hinzugefügt werden und wer Sky auf bis zu fünf Geräten gleichzeitig sehen will, für den ist die Multiscreen-Option die perfekte Wahl.

Neal O`Rourke, Geschäftsführer von Sky Österreich:



"Unsere Priorität ist es, die Sky Kunden noch stärker in den Mittelpunkt zu rücken. Die neue Preis- und Paketstruktur ist ein wichtiger Schritt in diese Richtung: Mehr Transparenz und Fairness – zu einem kompetitiven Preis.

Künftig wird es damit deutlich einfacher und flexibler Sky zu abonnieren bzw. Zugang zum wahrscheinlich besten TV Erlebnis Österreichs zu haben. Von hunderten linearen Kanälen, über Top-Serien bis hin zu Hollywood Blockbustern und Live-Sport – alles ganz komfortabel aus einer Hand, mit Sky Q.“

Programmoffensive bei Sky:



Sky hat vergangene Woche eine neue, große Programmoffensive angekündigt, die das Fernsehen in Deutschland und Österreich verändern und Sky in eine neue Ära führen wird. Basis hierfür ist eine Kombination aus Partnerschaften und Stärkung der Bereiche Unterhaltung, Film und Sport – den Startpunkt bildete die Verlängerung der Partnerschaft von Sky mit der Deutschen Fußball Bundesliga bis 2025.

Die Zahlen hinter der Sky Programmoffensive:



Die Nummer 1 für Sportfans: Deutsche Bundesliga und Formel 1 weiterhin bei Sky

Mehr als tausend Filme: MGM-, Constantin- und Tobis-Deals verlängert, zusätzlich zu bestehenden Partnerschaften mit NBCUniversal, Fox, Sony und Time Warner

Verdoppelung der Zahl an Sky Originals: Aufbauend auf den Erfolgen von Serien wie „Das Boot“ und „Der Pass“

Über 5.000 Stunden Factual Content, darunter Inhalte von Discovery durch Verlängerung des Vertrags mit Discovery Channel

Alle Inhalte verfügbar auf der weltweit führendenden All-In-One Plattform Sky Q, inklusive direkten Zugriff auf beliebte Apps wie Netflix, DAZN, ARD, ZDF, YouTube, Spotify und Disney+ ab Anfang 2021

Über Sky Österreich:

Sky ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Österreich, Deutschland und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals. Neben dem frei empfangbaren Sender Sky Sport News HD können Zuschauer in Österreich das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q und auch via Sky X sehen. Sky Österreich mit Hauptsitz in Wien ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Unterhaltungskonzern Sky Limited.

Rückfragen & Kontakt:

Sky Österreich Fernsehen GmbH

Michael C. Huebner

Head of Communications

+43/1/88021-3103

michael.huebner @ sky.at

www.sky.at