JVP-Kaufmann ad Lehrberufspaket: Beste Rahmenbedingungen für unsere Lehrlinge

Moderne Lehrberufe sichern langfristig den Wirtschaftsstandort Österreich

Wien (OTS) - „Mit der Modernisierung von bereits bestehenden Lehrberufen und der Schaffung neuer Lehrberufe wird heute ein weiterer Grundstein für die Fachkräfte von morgen gelegt“, zeigt sich Martina Kaufmann, Abgeordnete zum Nationalrat der Jungen ÖVP und Lehrlingssprecherin der Volkspartei, erfreut über das heute in Kraft tretende Lehrberufspaket von Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck.



Die JVP tritt seit Jahren für eine moderne und attraktive Lehre ein. Umso erfreulicher ist es, dass nun neue Tätigkeitsfelder geschaffen werden, die Lehrlinge in den Bereichen ausbilden, die in den Jobs von morgen gebraucht werden.



„Mit dem Regierungsprogramm wurde die fortlaufende Evaluierung von bestehenden Lehrberufen beschlossen. Damit wurden die Weichen für eine moderne Lehre gestellt. Gleichzeitig entstehen durch die Fortentwicklung der Wirtschaft immer neue Tätigkeiten, für die Lehrberufe neu geschaffen werden müssen. Hier flexibel zu reagieren und durch Modernisierungen einen Beitrag zur Qualitätssicherung zu leisten, macht die Lehre in Österreich so erfolgreich“, so Kaufmann weiter.



„Die Covid-19 Krise hat auch am Lehrstellenmarkt seine Spuren hinterlassen. Es ist jetzt umso wichtiger, dass die Bemühungen zur Aufwertung der dualen Berufsausbildung weitergeführt werden und sich junge Menschen für eine Lehre entscheiden. Die Modernisierung der Lehre ist ein unverzichtbarer Beitrag für den Standort, denn gut ausgebildete Fachkräfte werden immer gebraucht und sind besonders in Zeiten des wirtschaftlichen Aufschwungs wichtig“, so Martina Kaufmann abschließend.



