AVISO: 02.07, 9:00; Stacheldraht-Planschbecken-Aktion für freien Seezugang

Sozialistische Jugend startet Sommer-Initiative "Platz da!"

Wien (OTS) - "Der Großteil der österreichischen Seeufer ist im Privatbesitz, während die große Mehrheit nicht schwimmen gehen kann", kritisiert Paul Stich, Vorsitzender der Sozialistischen Jugend (SJ). "Wir wollen, privatisierte Seezugänge den Menschen in Österreich zurückgeben!" Dafür protestieren SJ-AktivistInnen am Donnerstag mit zwei Planschbecken, die mit Stacheldraht umzäunt sind. Die Aktion ist gleichzeitig Auftakt zur Sommer-Initiative "Platz da!", mit der die Sozialistische Jugend in den nächsten Monaten in ganz Österreich unterwegs sein wird.

Donerstag, 02.07, 9:00

Platz der Menschenrechte, Mariahilferstraße 1



