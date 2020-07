„Raiffeisen Wien. Meine Stadtbank“: Urbanes Banking für Wienerinnen und Wiener

Neupositionierung und neuer Filialauftritt von Raiffeisen Wien greift Megatrend Regionalität auf - modernes Beratungserlebnis bringt Mehrwert für Kunden

Wien (OTS) - In ganz Österreich ist Raiffeisen die Bank vor Ort, für die Menschen im Ort. Nach eingehender Analyse und unter Beiziehung internationaler „best practice“-Modelle hat Raiffeisen sein österreichweites Erfolgskonzept in die Bundeshauptstadt übersetzt und bietet als neue Stadtbank für Wien moderne, urbane Servicebereiche für alle Finanzierungsfragen. „Wir geben damit klare Antworten auf zwei Megatrends – Regionalität und Vereinfachung durch Digitalisierung. Denn schon vor der Corona-Krise haben wir gesehen, dass Kunden persönliche Beratung vermehrt in Anspruch nehmen, die Krise hat diesen Trend nochmals verstärkt“, so Martin Hauer, Vorstand Retail und Verbundservices der Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien. „Die Stadtbank ist daher dort, wo die Wienerinnen und Wiener sie brauchen, sowohl gut erreichbar in den Bezirken als auch jederzeit aufrufbar am Smartphone oder online“, erklärt Hauer.

Für die Neugestaltung der Standorte investiert Raiffeisen Wien rund 20 Millionen Euro. Begleitet wurde die Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien vom Wiener Architekturbüro BEHF Architects.

Raiffeisen Wien wirkt an der Belebung der Bezirke mit

Sobald die Situation es zulässt, öffnet Raiffeisen seine Filialen auch abseits des Bankalltags und macht die neuen Standorte zu Orten der Begegnung im Bezirk. Für Kunden und Interessierte wird es ein buntes Angebot geben, wie Fachveranstaltungen oder Ausstellungen. „Ansprechpartner sind unsere Berater vor Ort, die ihr Grätzel kennen. Denn zu unserem Verständnis von einer Regionalbank gehört es auch, an der Belebung des Bezirks mitzuwirken und lokalen Initiativen Raum zu geben“, betont Hauer.

Die neuen Filialen bieten Kunden ein optimales Beratungserlebnis

„Wir haben uns internationale best practices angesehen und gemeinsam mit unseren Kundenberatern ein Konzept entworfen, das modernen Anforderungen entspricht, damit wir unseren Kunden vom Betreten der Filiale an ein optimales Kundenerlebnis bieten können“, erzählt Hauer. Im Rahmen der Umbauten liegt ein wesentlicher Fokus auf der Sicherstellung der Funktionalität, um Abläufe so kundenorientiert wie möglich anzubieten. Ein zentraler Welcome Desk als einladende erste Anlaufstelle steht im Zentrum.

Auch außen zeigt sich die Stadtbank gut sichtbar mit einem optisch einheitlichen Auftritt, künftig sind überall Pixel Waves im Einsatz – LED-Flächen, die Bewegtbilder zeigen. Besonders eindrucksvoll zeigt sich das neue Konzept im Regionalzentrum Leopoldstadt. Der bereits bestehende Glasturm der Zentrale von Raiffeisen NÖ-Wien wurde in die neue Filiale integriert. Der Eingang führt durch den mit LED-Flächen ausgestatteten Glasturm und wird zum Blickfang am Donaukanal. Auch bei der Auswahl der Umsetzungspartner setzt die neue Stadtbank auf Regionalität, es wurden weitestgehend lokale Produzenten und Firmen eingebunden.

Geballte Kompetenz in Regionalzentren und Bezirksbanken

Die Neupositionierung von Raiffeisen Wien folgt einer inhaltlichen Spezialisierung: In den Regionalzentren finden Kunden die geballte Kompetenz für komplexe Finanzierungen, Veranlagungen oder Wohnraumfinanzierung. Die Bezirksbanken sind die Anlaufstelle für tägliche Bankgeschäfte wie beispielsweise Behebungen oder Kontoeröffnungen. Abgerundet wird der Neuauftritt von einem erweiterten Private Banking Angebot, das einer breiteren Zielgruppe zugänglich gemacht werden soll.

