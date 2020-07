„Eco“: Alles anders – Casinos Austria vor einem Totalumbau?

Am 2. Juli um 22.30 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Dieter Bornemann präsentiert das ORF-Wirtschaftsmagazin „Eco“ am Donnerstag, dem 2. Juli 2020, um 22.30 Uhr in ORF 2 mit folgenden Beiträgen:

Alles anders: Casinos Austria vor einem Totalumbau?

Die Casinos Austria kommen nicht aus den Schlagzeilen: Am Mittwoch ist der ehemalige Finanzvorstand Peter Sidlo im Ibiza-Untersuchungsausschuss zur Causa „Postenschacher“ geladen. Aber schon seit Freitag steht fest: Der tschechische Sazka-Konzern hält nun die absolute Mehrheit an den Casinos und gewinnt damit an Macht und Entscheidungsfreiheit in Österreichs Glücksspiel. Parallel dazu tauchen bereits erste Unternehmenspläne für Sparpakete auf. Kündigungen und Standortschließungen stehen im Raum. Bericht: Lisa Lind und Emanuel Liedl.

Eine Frauensache: Warum vor allem Mütter weniger verdienen

In Österreich verdienen Frauen im Schnitt immer noch deutlich weniger als Männer. Vor allem Mütter, die nach der Karenz über Teilzeitmodelle wieder ins Berufsleben einsteigen, um Familie und Job unter einen Hut zu bringen. Frauen haben nicht nur weniger Einkommen, sondern oft auch eingeschränkte Karrieremöglichkeiten und Aufstiegschancen. Wie freiwillig und leistbar ist die Teilzeit, was kann die Politik gegen immer noch bestehende Einkommensunterschiede tun und welche Rolle spielen Berufswahl und „klassische Diskriminierung“ beim sogenannten „gender pay gap“? Bericht: Astrid Petermann, Johannes Ruprecht.

Vorbild Schweiz: Schnelle Hilfe für Selbständige und Großunternehmen

Die Schweiz hat prompt und effektiv Corona-Hilfe geleistet. Teilweise hatten die Unternehmer/innen innerhalb von einem halben Tag nach der Einreichung die nötigen Kredite. Insgesamt wurden dreimal so viele Notkredite vergeben wie in Österreich. Auch die staatlichen Hilfsgelder wurden rasch an Selbständige überwiesen. Gewerbliche Mieter müssen für die Zeit des Lockdowns maximal 40 Prozent des Mietzinses bezahlen. Was macht die Schweiz tatsächlich besser? Bericht: ORF-Korrespondentin Raphaela Stefandl aus der Schweiz.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at