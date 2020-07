APG holt Gold und Silber beim Sustainable Brand Rating Austria 2020

In der Kategoie Versorgungs-Infrastruktur belegt APG Platz eins, im Gesamtrating der Kategorie Investment den zweiten Platz.

Wien (OTS) - Gleich zweimal landet APG beim Sustainable Brand Rating Austria 2020 auf dem Stockerl ganz oben. In der Kategorie Versorgungs-Infrastruktur belegt der unabhängige Stromnetzbetreiber APG den ersten Platz, im Gesamtrating der Kategorie Investment den zweiten Platz hinter der ÖBB. „Als Stromnetzinfrastruktur haben wir Nachhaltigkeit in unserer DNA: Wir investieren für Generationen und in die Energiewende – daher freut uns diese Auszeichnung ganz besonders. Diese beiden Top drei Ratings sind eine Bestätigung unserer Arbeit: Seit Jahrzehnten sorgen wir für die sichere Stromversorgung vom Boden- bis zum Neusiedlersee. Aktuell investieren wir rund 350 Millionen, in den nächsten zehn Jahren rund 2,9 Milliarden Euro in unser Netz für eine weiterhin sichere Stromversorgung und das Gelingen der Energiewende in Österreich. Wir sehen dieses Rating von einem unabhängigen Institut auch als Beleg für unsere konsequente Markenführung aber ebenso, als einen Auftrag noch mehr für die Bekanntheit der eigenen Marke zu tun. Gerade die Krisenzeit zeigt uns, wie wichtig Betriebe der öffentlichen Wirtschaft und Gemeinwirtschaftschaft für die Sicherheit des Landes und für die Gesellschaft sind“, freut sich APG-Kommunikations-Chef und Unternehmenssprecher Christoph Schuh.

Bei der zum ersten Mal durchgeführten Studie wurde vom European Brand Institute der Beitrag der Marken zur nachhaltigen Entwicklung Österreichs in fünf Kategorien erhoben und bewertet. Grundlage dafür war ein Kriterienkatalog mit insgesamt 52 Indikatoren wie zum Beispiel die Nachhaltigkeit der Markenstrategie, Marken-Leadership, Kommunikation, Ressourcenverwendung oder Investitionen für Österreich. Die Auszeichnung AAA steht bei APG für die höchste Bewertung die über dem Durchschnitt liegt (above above average). Alle Einschätzungen stehen im direkten Vergleich zu den Mitbewerbern. Schuh: „Die Corona-Krise definiert Markenwerte neu und zeigt: Gemeinwirtschaftliche und Sustainable Brands sind die Basis für Wirtschaft und Gesellschaft. Es sind starke Marken – resilient über Generationen.“

Über Austrian Power Grid (APG)

Austrian Power Grid (APG) ist Österreichs unabhängiger Stromnetzbetreiber, der das über überregionale Stromtransportnetz steuert und verantwortet. Ihre Infrastruktur ist die Lebensader Österreichs, der Bevölkerung und seiner Unternehmen. Das APG-Netz erstreckt sich auf einer Trassenlänge von etwa 3.400 km, welches das Unternehmen mit einem Team von rund 600 Spezialistinnen und Spezialisten betreibt, instand hält und laufend den steigenden Anforderungen seitens Wirtschaft und Gesellschaft anpasst. APG schafft Sicherheit in der Stromversorgung, damit alle Strom haben, wenn sie ihn brauchen. Als one Stop Shop ist APG ein wichtiger Dienstleister der Energiewirtschaft. Mitarbeiter von APG entwickeln die geeigneten Marktprodukte, beherrschen die Physik und garantieren Sicherheit und Effizienz für Österreich. In den nächsten zehn Jahren investiert APG insgesamt 2,9 Milliarden Euro in Österreichs Wirtschaft. Alleine im heurigen Jahr sind es 350 Millionen Euro.

