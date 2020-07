Juni-Teletest: oe24.TV ist die Nummer 1 aller News-Sender

oe24.TV erreicht im Juni 0,9 Prozent Marktanteil in der Werbezielgruppe (12-49) und 0,7 Prozent beim Gesamtpublikum

Wien (OTS) - oe24.TV ist nach den jetzt vorliegenden Teletest-Zahlen für den gesamten Monat Juni 2020 der mit großem Abstand meistgesehene Nachrichten-TV-Sender in Österreich mit einem doppelt so hohen Marktanteil wie die Konkurrenz.

In der Werbezielgruppe der 12–49-Jährigen erreicht oe24.TV im Juni bereits einen Marktanteil von 0,9 Prozent. Die beiden nächstgrößten News-TV-Sender erreichen im Juni 0,5 bzw. 0,4 Prozent Marktanteil.

Mit einem Plus von 110 Prozent gegenüber dem Vorjahr ist oe24.TV von allen im Teletest ausgewiesenen Sendern jener mit dem stärksten Zugewinn.

Bei der Gesamt-Zielgruppe (12+) verzeichnet oe24.TV im Juni 0,7 Prozent Marktanteil. Damit ist oe24.TV im Juni auch der einzige News-Sender, der beim jungen Publikum (12–49) deutlich mehr Zuseher erreicht als in der gesamten Seherzahl.

Insgesamt sahen oe24.TV im Juni 1,26 Millionen Österreicher (kum. RW), im Tages-Schnitt hatte oe24.TV 222.000 Seher (12+).

Erstmals verzeichnete oe24.TV im Juni bereits an mehr als sieben Tagen einen Marktanteil von über 1 Prozent (12-49 Jahre), am 3. Juni war oe24.TV mit einem Marktanteil von 11,7 Prozent in der Vormittags-Show LIVE (11 bis 12 Uhr) sogar der meistgesehene aller in Österreich empfangbaren TV-Sender.

Quelle: AGTT/GfK Teletest, Evogenius Reporting, Juni 2019 vs. Juni 2020 nach Zeitschiene (endgültig gewichtet bis 22.06.2020), kum. RW:

weitester Seherkreis (zumindest eine Sendung kurz gesehen).

Rückfragen & Kontakt:

Büro Niki Fellner

Tel: 01.58811 DW 6710

m.schwarzhapl @ oe24.at



Büro Wolfgang Fellner

Tel: 01.58811 DW 2110

s.spilka @ oe24.at