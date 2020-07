magdas HOTEL lädt zum Charity-Garagenflohmarkt

Erlös kommt Crowdfundingaktion zugute, die Lehrlinge zurück an ihren Ausbildungsplatz holen soll

Wien (OTS) - magdas HOTEL bildet seit fünf Jahren erfolgreich junge Menschen mit Fluchterfahrung aus. Wegen der Corona-Krise mussten die aktuell sieben Lehrlinge zur Kurzarbeit angemeldet werden. Um sie zurück an ihren Ausbildungsplatz zu holen, wurde eine Crowdfundingaktion ins Leben gerufen. Im Rahmen der Aktion lädt magdas HOTEL am Wochenende zu einem Charity-Garagenflohmarkt: Wie gut, dass im Keller allerlei coole Vintage-Schätzchen und -Schätze lagern.



Der Erlös geht direkt in die Crowdfundingaktion für die Lehrlinge von magdas HOTEL auf startnext.com/magdas, mit der Ahmed, Guled, Ibrahim, Jankin, Mariama, Mohammad und Nael aus der Kurzarbeit zurück geholt werden sollen. Denn jeder Tag zuhause gefährdet ihre erfolgreiche Ausbildung. Und die ist das Herzstück des Projekts!



magdas Garagenflohmarkt

Ausgewählte Möbel, Koffer, Lampenschirme, Hüte, Bilderrahmen, Geschirr und allerlei andere coole Vintage-Schätzchen und -Schätze

Datum: 05.07.2020, 10:00 - 14:00 Uhr

Ort: Magdas Hotel, Garage

Laufbergergasse 12, 1020 Wien, Österreich

Url: https://www.magdas-hotel.at/

Rückfragen & Kontakt:

Mag.a Vera Meinl

magdas Kommunikation

+43 676 45 45 322

vera.meinl @ magdas.at

www.magdas.at