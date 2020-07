Niederösterreichische Bio-Ware am Tag der Früchte online bestellen, liefern lassen oder selbst abholen

LR Danninger: Unternehmen kombinieren nachhaltiges Wirtschaften, innovative Zugänge und digitale Kompetenz

St. Pölten (OTS/NLK) - „Niederösterreichische Produkte auch online bestellbar zu machen und direkt vor Ort flexible Abholmöglichkeiten zu bieten, damit kombinieren unsere Unternehmerinnen und Unternehmer nachhaltiges Wirtschaften, innovative Zugänge und digitale Kompetenz“, ist Wirtschaftslandesrat Jochen Danninger überzeugt.

Ein erfolgreiches Beispiel für die Umsetzung einer solchen Strategie ist das Jung-unternehmer-Paar Rudi und Sabine Maierhofer, die am Internationalen Tag der Früchte Landesrat Danninger ihr Konzept vorstellten: „Unsere Kundinnen und Kunden bestellen bequem von zu Hause aus in unserem Online Shop, wir liefern dann innerhalb unseres Liefergebietes die Waren donnerstags direkt vor die Haustüre. Gleichzeitig bieten wir mit unserem Selbstbedienungs-Ab Hof Laden Shopping-Möglichkeit 24 Stunden am Tag an. Damit können alle höchste Bioqualität direkt von uns als Erzeuger oder unseren regionalen Partnerlieferanten kaufen.“

„Das BioPlatzl steht exemplarisch für die erfolgreiche, auch Online-Vermarktung von heimischen Produkten“ betont Landesrat Danninger. Das BioPlatzl Maierhofer besteht seit 2016, Inhaberin Sabine Maierhofer fasst das umfangreiche Bio-Sortiment am Beispiel der geernteten Äpfel zusammen: „Vom saftigen Apfel selbst bis zu den knackigen Apfelchips, vom gschmackigen Saft bis zum spritzigen Cider, von der traditionellen Marmelade bis zum orientalischen Chutney bieten wir alles, was das Früchte-Herz begehrt.“

