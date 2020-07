Evergreen Innovation Camp: Neuer Hackathon zu Autonomie im Wald

Zwei Projekte des letztjährigen Hackathons in Machbarkeitsstudie

Wien (OTS) - Von 25. bis 27. November 2020 findet der zweite Hackathon im Rahmen des Evergreen Innovation Camp in der Seestadt Aspern in Wien statt. Im Mittelpunkt dieses Hackathons steht die Frage, wie autonome Drohnen und Roboter die Forstwirtschaft revolutionieren können. Teams aus Studierenden und Young Professionals haben dafür 48 Stunden Zeit, um die besten Anwendungsmöglichkeiten autonomer Technologien für die Forst- und Holzwirtschaft zu erarbeiten. Bei der Zusammensetzung der Teams wird großer Wert auf Interdisziplinarität gelegt. Neben Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus der Forst- und Holzwirtschaft sollen möglichst unterschiedliche Fachrichtungen vertreten sein. Diese Durchmischung eröffnet neue Herangehensweisen und Lösungsansätze. Auf jene Teams, deren Konzept die Expertenjury überzeugt, warten Siegerprämien in der Gesamthöhe von über 10.000 €. Der Hauptpreis ist mit 6.000 € dotiert.

Erfolgreiches erstes Evergreen Innovation Camp 2019

Der erste Hackathon im Rahmen des Evergreen Innovation Camp ging von 27. bis 29. November 2019 an der Universität für Bodenkultur in Wien über die Bühne. Über 70 Studierende und Young Professionals aus Österreich, Deutschland und der Schweiz erarbeiteten in interdisziplinären Teams innovative und umsetzbare Lösungen zur Nachverfolgung der Holzlieferkette vom Wald ins Sägewerk. Das Konzept ging auf. Die Teams waren engagiert und kreativ. Die Qualität der entwickelten Ideen war durchwegs hoch.

Zumindest zwei Konzepte haben großes Potenzial, tatsächlich umgesetzt zu werden. Das letztjährige Siegerprojekt „Tree ID“ befindet sich in der ‚Proof of Concept‘-Phase. Es basiert auf dem Abgleich von Laservermessungsdaten aus dem Wald und im Werk. Vor der Ernte werden die stehenden Bäume mittels Laserabtastung vermessen. Stammkontur und die Astverteilung entlang des Stammmantels sind so eindeutig, dass darauf eine Wiedererkennung möglich sein sollte. Auch das Hackathon-Team „Beetle“ hat ein vielversprechendes Codierungsgerät entwickelt, durch das Stämme im Sägewerk ihrem exakten Ernteort zugeordnet werden können. Die Idee ist mittlerweile so ausgereift, dass das fünfköpfige Team mit Startup-Acceleratoren an einer Unternehmensgründung arbeitet.

Einen Einblick in das EIC 2019 vermittelt folgendes Video

Über das Evergreen Innovation Camp

Das Evergreen Innovation Camp (www.evergreen-innovationcamp.io) ist das Nachfolgeprojekt des renommierten „Schweighofer-Prize“ und wurde von der Evergreen Privatstiftung (www.evergreen-privatstiftung.at) initiiert und unterstützt. Diese hat sich Förderungen im Bereich der Forst- und Holzwirtschaft (u.a. die Unterstützung von Innovation, Forschung und Entwicklung, universitäre Aus- und Weiterbildung) sowie die Unterstützung von philanthropischen Projekten zum Ziel gesetzt. Der Name „Evergreen“ soll dabei der Idee der Nachhaltigkeit und der Beständigkeit auch den entsprechenden symbolischen Ausdruck verleihen.



Ausrichtende Organisation und Innovationstreiber in Bezug auf die konzeptionelle und inhaltliche Gestaltung der Innovation Challenge ist THI Techhouse.



„ Das Format eines Hackathons und das Zusammenwirken von Teilnehmern aus verschiedensten Studienrichtungen fördern den interdisziplinären Austausch und ermöglichen somit völlig neue Zugangsweisen. Wir freuen uns, dass dieses Format so gut angenommen wurde und viele interessante Konzepte entwickelt wurden. Wir hoffen, dass die Teams auch heuer wieder mit Begeisterung und innovativen Ideen am Hackathon teilnehmen werden. “

Georg Erlacher, Stiftungsvorstand Evergreen Privatstiftung

„ Wir sind gespannt, welche Anwendungen sich die Teams zur neuen Challenge einfallen lassen. Autonome Navigation wird in der Zukunft sicher nicht nur auf der Straße eingesetzt. Sie hat auch großes Potenzial, die Arbeit im Wald zu revolutionieren. “

Hannes Plackner, Projektmanager Evergreen Innovation Camp

