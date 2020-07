Wien Holding-Museen sorgen für Spiel und Spaß im Sommer

Buntes Kinderprogramm bringt Abwechslung in den Ferienalltag

Wien (OTS/RK) - Damit die Sommerferien zum Highlight werden, bieten die Museen der Wien Holding ein buntes Kinderprogramm, das Abwechslung in den Ferienalltag bringt: Mit dem Kunst Haus Wien nachhaltige Bienenwachstücher basteln, mit dem Jüdischen Museum Wien auf Reisen gehen oder bei einer Kinderführung durchs Haus der Musik in die wunderbare Welt der Musik und Klänge eintauchen – so kann der Sommer kommen!

Kunst Haus Wien: Ferienspiel Bienenwachstücher

Das Kunst Haus Wien, ein Museum der Wien Holding, lädt im Sommer zu einem ganz besonderen Ferienspiel in Kooperation mit Wien Mitte – The Mall. Dabei werden Bienenwachstücher selbst hergestellt. Diese helfen der Umwelt, indem Müll vermieden wird, denn sie sind die umweltfreundliche Alternative zu Frischhalte- und Alufolie – nachhaltig und biologisch abbaubar. Im Ferienspiel in Wien Mitte – The Mall können Kinder ein ganz persönliches Bienenwachstuch selbst herstellen – die ideale Verpackung für das Pausenbrot. Das Material liefern die Bienen vom Dach des Kunst Haus Wien, die nicht nur leckeren Honig, sondern auch wertvolles Bienenwachs produzieren.

Termine: 14. und 21. Juli, 11. und 27. August sowie 2. September 2020, jeweils von 14.00-16.30 Uhr. Für Kinder ab 5 Jahren, keine Anmeldung erforderlich. Treffpunkt: Infopoint Wien Mitte – The Mall, Landstraßer Hauptstraße 1A, 1030 Wien.

Jüdisches Museum Wien: Zuhause auf Urlaub!

Das Jüdische Museum Wien, ein Museum der Wien Holding, bietet im Sommer ein buntes Ferienprogramm für Kinder, das garantiert keine Langeweile aufkommen lässt und zeigt: Urlaub geht auch zuhause!

Kinder-Sonntag im Museum

An jedem Sonntag wird im Jüdischen Museum Wien in der Dorotheergasse 11 von 14.00 bis 16.00 Uhr ein interessantes, lustiges, kreatives, buntes, leises und manchmal auch lauteres Programm für Kinder und Familien angeboten. Infos zu den jeweiligen Programmen unter www.jmw.at/de/events

Für Kinder zwischen 6 und 10 Jahren. Jüngere Kinder können unter Anwesenheit einer Begleitperson ebenfalls teilnehmen. Freier Eintritt für Kinder, Materialkostenbeitrag 3 Euro pro Kind. Informationen und Anmeldungen unter tours@jmw.at, Tel. 01-5350431-1537. Jüdisches Museum Wien, Dorotheergasse 11, 1010 Wien, www.jmw.at.

Von Haus zu Haus – mit Polaroid

Während einer spannenden Rallye zwischen den Adressen des Jüdischen Museums Wien im ersten Bezirk können junge EntdeckerInnen beim Spazierengehen auf jüdische Geschichte(n) stoßen. Unterwegs machen die Kinder mit Polaroid-Kameras coole Fotos von sich selbst und von kleinen Details. Im Museums-Atelier wird dann eine Stadtplan-Collage gestaltet. Details inklusive – Wien aus der Nähe!

Ferienspiel im Rahmen von wienXtra, Montag, 13. Juli bis Freitag, 17. Juli 2020, Start um 10.00 Uhr im Museum Judenplatz (Judenplatz 8), Ende um 12.30 Uhr im Jüdischen Museum Wien in der Dorotheergasse 11. Freier Eintritt für Kinder, Informationen und Anmeldungen unter tours@jmw.at, Tel. 01-5350431-1537.

Ferienspiel Innere Stadt, Montag, 3. August bis Mittwoch, 5. August 2020 sowie von Mittwoch, 19. August bis Freitag, 21. August 2020. Start im August: 10.30 Uhr im Museum Judenplatz (Judenplatz 8), Ende 12.30 Uhr im Jüdischen Museum Wien in der Dorotheergasse 11. Freier Eintritt für Kinder, Informationen unter tours@jmw.at, Tel. 01-5350431-1537.

Yoi tabi o! Gute Reise!

Wie wäre es mit einer Reise? Richtig weit weg? Obwohl es mit dem Reisen in diesem Sommer nicht so einfach ist? Das Jüdische Museum Wien bietet von Montag, 17. August bis Freitag, 22. August 2020 jeweils von 9.00 bis 13.00 eine Weltzeitreise an. Mit dem berühmten Hasen trifft man dabei auf die Familie Ephrussi und reist von Odessa nach Wien, von Paris nach Mexiko, über die USA und Kövecses nach London und Tokio. Der Hase ist ein Netsuke, der mit den Reise-Gästen auch auf die Suche nach anderen Tieren in den Vitrinen geht. Im Atelier liegt quadratisches Origami-Papier bereit, das erst bemalt und dann gefaltet wird – als Hase natürlich! Was ein Netsuke ist, erfahren die Kinder natürlich auch.

Montag, 17. August bis Freitag, 22. August 2020 jeweils von 9.00 bis 13.00 Uhr im Jüdischen Museum Wien in der Dorotheergasse 11. Kinder haben freien Eintritt, der Materialkostenbeitrag beträgt 3 Euro pro Kind. Informationen und Anmeldungen unter tours@jmw.at, Tel. 01-5350431-1537.

Haus der Musik: Kinderführungen in den Sommerferien

Auch während der Sommermonate lädt das Haus der Musik, ein Museum der Wien Holding, Kinder von 5 bis 10 Jahren zu einer musikalischen Entdeckungsreise ein. Von 4. Juli bis 6. September 2020 finden jeden Mittwoch, Samstag und Sonntag um 14.00 Uhr spannende Kinderführungen statt.

Auf der Reise durch das Haus der Musik können Kinder in die weite Welt der Musik eintauchen. Gemeinsam mit dem Musikvermittlungsteam wird durch die vier Stockwerke des Museums gewandert: Dabei ist jedes Stockwerk ein ganz eigenes Erlebnis. Komponieren, dirigieren oder zuhören – alles ist hier möglich!

Dauer: ca. 2 Stunden, Treffpunkt an der Museumskassa. Kosten: Kinder unter 12 Jahre EUR 6 (+ EUR 1 Führungsbeitrag), Kinder ab 12 Jahre EUR 10 und Erwachsene EUR 14 (+ EUR 1 Führungsbeitrag), mit dem „wienXtra"-Ferienspiel-Pass ermäßigt um EUR 3 für Kids, EUR 6 für Erwachsene. Anmeldung erforderlich unter Tel. +43 1 513 48 50. Haus der Musik, Seilerstätte 30, 1010 Wien, www.hausdermusik.com

Rückfragen & Kontakt:

Elisabeth Bauer

Wien Holding – Corporate Communications

Tel.: 01 408 25 69 - 47

E-Mail: e.bauer @ wienholding.at

www.wienholding.at