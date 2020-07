MSD Join4Care Award 2020/21

Bewerbungsphase eröffnet

Wien (OTS) - MSD hat im Jahr 2019 den MSD Join4Care Award ins Leben gerufen, der mit einer Dotierung von 30.000 Euro Österreichs größter Innovationspreis in der (Immun-) Onkologie ist. Die Ausschreibung richtet sich an Angehörige des Gesundheitswesens und prämiert anhand festgelegter Kriterien, innovative, praxis- und patientenorientierte Projekte, die eine Verbesserung der medizinischen Praxis im Bereich Onkologie zeigen.

Das heurige Motto lautet „Patient im Fokus“. Ab sofort können Projekte für den diesjährigen Award eingereicht werden. Die Einreichphase läuft bis 31. Oktober 2020. Der MSD Join4Care Award wird von unabhängigen und renommierten Experten aus dem Gesundheitswesen vergeben. Im Rahmen der medizinischen Fortbildungsreihe „Oncology Days“ von MSD, wird von 26.-28. Februar 2021 das Gewinnerprojekt prämiert und dem einreichenden Team ein Scheck über 30.000 Euro übergeben.

Bewerbungsbogen sowie weitere Informationen finden Sie unter www.msd-join4care.at.

Über MSD

Seit mehr als 125 Jahren forscht MSD an Arzneimitteln und Impfstoffen zur Bekämpfung der weltweit bedeutendsten Erkrankungen – mit der Mission, die Welt und das Leben von Menschen und Tieren zu verbessern. Das Unternehmen setzt sich aus Überzeugung für die Gesundheit der Patienten und der Bevölkerung ein, indem es den Zugang zu Versorgungslösungen durch langfristige Strategien, Programme und Partnerschaften verbessert. Heute ist MSD führend in der Forschung zur Vorbeugung und Behandlung von Krankheiten, die Menschen und Tiere bedrohen – darunter Krebs, Infektionskrankheiten wie HIV und Ebola sowie neue Tierkrankheiten – mit dem Anspruch, eines der weltweit führenden forschenden biopharmazeutischen Unternehmen zu sein. MSD ist die kurze Firmenbezeichnung von Merck & Co., Inc. mit Hauptsitz in Kenilworth, New Jersey, in den USA.

Für weitere Informationen besuchen Sie www.msd.at und folgen Sie uns auf Twitter, LinkedIn und Facebook.

