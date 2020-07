APA-Campus-Talk: Wie erkennt man Fake News?

APA-Campus startet neues Weiterbildungsformat – Erster Online-Talk am 7. Juli 2020 mit Experteninterview zu Aufklärung von Falschnachrichten

Wien (OTS) - Woran lässt sich ein Gerücht erkennen, wie ein manipuliertes Video oder gefälschtes Bild? Besonders in Krisenzeiten gilt es, Nachrichten vertrauenswürdiger Quellen von Falschinformationen zu unterscheiden. APA-Campus, das Fort- und Weiterbildungsangebot der österreichischen Nachrichtenagentur, widmet sich daher im ersten APA-Campus-Talk dem Thema „Fake News erkennen“. APA-Verification-Officer Florian Schmidt erklärt darin, wie man Falschinformationen auf die Schliche kommt und steht den Teilnehmerinnen und Teilnehmern Rede und Antwort.

Neben den bewährten APA-Campus-Workshops und -Lehrgängen, die derzeit coronabedingt virtuell in Form von Webinaren stattfinden, startet APA-Campus ab Juli mit Online-Talks und lädt Expertinnen und Experten zum Interview in den digitalen Seminarraum. „Mit dem APA-Campus-Talk schaffen wir ein flexibles Weiterbildungsangebot und geben brisanten, aktuellen Themen der Medien- und Kommunikationsbranche einen Raum“, erklärt APA-OTS-Geschäftsführerin Julia Wippersberg. „Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben bei diesem Format die Möglichkeit, brennende Fragen anzusprechen und sich mit erfahrenen Expertinnen und Experten online auszutauschen.“

Den Auftakt bildet ein Online-Talk mit APA-Redakteur Florian Schmidt am 7. Juli 2020. Seit Anfang März überprüft ein ressortübergreifendes Team unter seiner Leitung im APA-Newsroom Behauptungen zu verschiedenen Themen auf Plausibilität und stellt diese sogenannten „Faktenchecks“ öffentlich zur Verfügung. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des APA-Campus-Talk erhalten Tipps vom Profi und erweitern ihr Know-how zur Prüfung von Informationen, Bildern und Videos aus Internet und Social Media. Weiters schulen sie ihr Bewusstsein, Widersprüchlichkeiten zu erkennen und die Faktenlage einzuordnen. Fragen aus dem Teilnehmerkreis werden live beantwortet.

APA-Campus-Talk „Fake News erkennen”

Datum: Dienstag, 7. Juli 2020

Zeit: 16:00 bis 17:00 Uhr



Ort: Online

Teilnehmer: APA-Journalist und Verification Officer Florian Schmidt

Moderation: Michael Lang (Mediacoach)



Preis: EUR 50,- exkl. UST pro Person

Über APA-Campus

APA-Campus ist das Weiterbildungsangebot der österreichischen Nachrichtenagentur. APA-Campus bietet Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus Öffentlichkeitsarbeit und Medien einen informativen, spannenden und angenehmen Rahmen, in dem fundierte Kenntnisse aus unterschiedlichen Disziplinen der Kommunikation und Information in Theorie und Praxis vermittelt werden. Das räumliche Umfeld der APA am Wiener Naschmarkt ermöglicht Lernen und Networken im Zentrum des News-Geschehens. APA-Campus entspricht den Anforderungen des Qualitätssicherungsverfahrens für Wiener Bildungseinrichtungen („wien-cert") und Qualitätsrahmen für die Erwachsenenbildung in Österreich („Ö-Cert“).

