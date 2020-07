re.comm 20 sucht Immo-Nachwuchstalente

Wien (OTS) - Bereits seit 2012 überzeugt der Real Estate Leaders Summit – die re.comm – als visionäres und exklusives Forum für die Immobilienwirtschaft. Auch heuer werden wieder engagierte Nachwuchstalente aus der Branche gesucht, die sich mit einer überzeugenden Bewerbung einen der begehrten Plätze für den Innovationskongress sichern können. Bewerbungen können ab sofort bis zum 1. Oktober eingereicht werden.

Das High Potential Programm wird von dem Veranstalter, der epmedia Werbeagentur, für die Zeit der re.comm 20, vom 18 - 20. November 2020, angeboten und richtet sich an Berufseinsteiger, Young Professionals und motivierte Studierende der Immobilienbranche. Der Gedanke dahinter ist, jungen, engagierten Personen aus der Branche den Zugang zu diesem exklusiven Gipfeltreffen der Immobilien-Elite zu gewähren.

„Berufseinsteiger mit bis zu drei Jahren Berufserfahrung sowie Studierende der Immobilienwirtschaft sollen auf diese Weise die einzigartige Möglichkeit bekommen, nicht nur die internationalen, hochkarätigen Keynote-Speaker unseres Innovationskongresses live zu sehen, sondern sich auch mit TopmanagerInnen der Branche zu vernetzen.“, so Iris Einwaller, Geschäftsführerin der epmedia Werbeagentur und Veranstalterin der re.comm.

Zusammen mit ausgewählten Mentoren werden die Mentees einen umfangreichen Einblick in die Immobilienbranche erhalten. Vier namhafte Persönlichkeiten stehen ihnen dabei fachlich, persönlich und mit ihren Erfahrungswerten zur Seite:

Dr. Andreas Köttl / CEO value one Holding

/ CEO value one Holding Hermann Rauter / Gründer von Herztraum Immobilien

/ Gründer von Herztraum Immobilien Mag. Elisabeth Rohr-de Wolf, MRICS, CIPS / Eigentümerin von Elisabeth Rohr Real Estate

/ Eigentümerin von Elisabeth Rohr Real Estate MMag. Peter Ulm / Geschäftsführender Gesellschafter allora Immobilien



Weitere Informationen zur Bewerbung

Bewerbungsphase: 1. Juli bis 1. Oktober 2020

Über die re.comm:

Die re.comm gibt den Top-Playern der Immobilienwirtschaft die Möglichkeit zu Impulsen für ein „Out-of-the-Box“-Denken. Denn es sind komplexe Zeiten – und das nicht nur wirtschaftlich. Politik, Umwelt und moderne Technologien stellen immer neue Herausforderungen an die Gesellschaft, ganz besonders an diejenigen, die Verantwortung tragen. Deshalb versammelt die re.comm Entscheidungsträger der Immobilienbranche in Kitzbühel, um sich neue Impulse zu holen und neue Wege zu entdecken. Begleitet werden die re.comm Teilnehmer dabei von hochkarätigen Keynote-Speakern aus den unterschiedlichsten Disziplinen – die keinen Zweifel daran lassen, dass Handlungsbedarf besteht.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.recomm.eu

Rückfragen & Kontakt:

epmedia Werbeagentur GmbH

Nadine Seling

T: +43 1 512 16 16 - 34

E: nadine.seling @ epmedia.at