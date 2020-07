ÖAMTC-Ausblick auf den Sommerreiseverkehr

Innerösterreichischer Urlauberverkehr, starker Transit trotz Corona, ÖAMTC-Urlaubsservice, die verkehrsreichsten Wochenenden, Baustellen mit Staupotential

Wien (OTS) - „Obwohl man heuer zur Situation im Sommerreiseverkehr kaum auf die Erfahrungswerte der letzten Jahre zurück greifen kann, lassen sich doch einige Vorhersagen machen“, prognostizieren die ÖAMTC-Mobilitätsinformationen. „Wir gehen davon aus, dass sich durch das vermehrte Interesse an einem Heimaturlaub das innerösterreichische Verkehrsgeschehen von den Autobahnverbindungen der Urlaubsrouten auf das untergeordnete Straßennetz verschiebt. Außerdem rechnen wir mit starkem Transit, zwar nicht in der Intensität der letzten Jahre, aber doch mit Verzögerungen auf den Verbindungen zur und von der Adria.“ Informationen zu den Hauptreisezeiten und den stauträchtigsten Baustellen vervollständigen die Reiseverkehrsprognose.

Innerösterreichischer Urlauberverkehr

Innerösterreichisch wird sich das Verkehrsgeschehen laut ÖAMTC-Mobilitätsinformationen von den Hauptverbindungen teilweise ins untergeordnete Straßennetz verlagern. Auf den Zufahrten zu den Erholungsgebieten sollte man über den ganzen Sommer besonders an den Wochenenden Verzögerungen einkalkulieren. Der ÖAMTC rechnet vor allem mit starkem Zustrom zu den Seengebieten. „Vom Bodensee, über die Kärntner Seen, dem Salzkammergut, bis zum Neusiedlersee werden die Zu- und Abfahrten belastet sein.“

Starker Transit, Großraum Salzburg vorbereitet, Stau-Hot-Spots der Juni-Wochenenden

Vorbehaltlich neuerlicher Grenzsperren im Zusammenhang mit Corona erwartet der Club starken Transitverkehr vor allem Richtung Adria. „Nach ersten Umfragen will immerhin etwa ein Drittel der Deutschen Urlaub im Ausland machen. Darunter sind viele, die normalerweise die zweiwöchigen Pfingstferien am Mittelmeer verbringen. Diese sind heuer quasi schon um einen Urlaub umgefallen. Fernreisen sind derzeit nicht angesagt. Man wird sich also nicht ins Flugzeug, sondern ins Auto setzen und in Richtung Adria aufbrechen“, so die ÖAMTC-Mobilitätsinformationen.

Ähnlich sieht man die Lage auch im traditionellen Stau-Hot-Spot, dem Großraum Salzburg. Dort ist man, wie in den letzten Jahren, darauf vorbereitet bei zu großem Stauaufkommen wieder einige Autobahnabfahrten zu sperren. Die betroffenen Gemeinden wollen so wieder den Ausweichverkehr durch die Ortsgebiete verhindern. Die ÖAMTC-Mobilitätsinformationen werden über die aktuelle Lage unter www.oeamtc.at/verkehrsservice informieren.

Schon im Juni haben sich drei Stau-Hot-Spots des Sommerreiseverkehrs heraus kristallisiert. An den vergangenen Wochenenden kam es tagsüber durchgehend zu langen Wartezeiten vor dem Karawanken Tunnel (A11, bis 90 min), dem Grenzübergang Spielfeld (A9, 45 min) und zwischen Pfänder Tunnel und Grenzübergang Hörbranz (A14, 60 min). „Diese Staus entstanden zwar in erster Linie wegen Grenzkontrollen im Zuge der Corona-Maßnahmen, sie werden uns aber den ganzen Sommer über erhalten bleiben“, so der Club.

Verkehrsreichste Wochenenden

Nach Einschätzungen des ÖAMTC werden die ersten Urlaubswochen noch eher ruhig verlaufen. Erst mit Ferienbeginn der Bayern am letzten Juliwochenende (25.-26.07.) wird sich das Verkehrsaufkommen massiv verstärken und sich im August konstant halten. Anfang bis Mitte September ist dann mit einem Abflauen des Urlauberreiseverkehrs zu rechnen.

Aktuelle Corona- und Reiseinfos im ÖAMTC-Urlaubsservice

Täglich aktualisierte Informationen über etwaige Änderungen im Grenzverkehr im Zusammenhang mit Corona, sowie der Lage in den Urlaubsländern finden sich im ÖAMTC-Urlaubsservice unter www.oeamtc.at/urlaubsservice.

Grafik der Staupunkte, Grenz-, Maut- und Baustellen

Da es Corona-bedingt zu zeitlichen Verschiebungen im Bauprogramm kommen kann, sind die Baustellen-Informationen mit Vorbehalt zu betrachten. Die neuralgischsten Staupunkte sind hier zusammengefasst:

A1, West Autobahn: Grenzstelle Walserberg, Großraum Salzburg, Knoten St.Pölten

A2, Süd Autobahn: Baustellenbereiche Grimmenstein – Aspang, Riegersdorf, Graz West – Lieboch, Packsattel – Großliedltunnel, St.Andrä – Griffen

A3, Südost Autobahn: Guntramsdorf – Ebreichsdorf/Nord

A4, Ost Autobahn: Baustellenbereich Fischamend – Bruck-West, Grenzstelle Nickelsdorf

A7, Mühlkreis Autobahn: Bindermichl

A8, Innkreis Autobahn: Grenzstelle Suben

A9, Pyhrn Autobahn: Windischgarsten – Spital am Pyhrn, Mautstelle Bosruck, Mautern – Kalwang, Mautstelle Gleinalm, Vogau – Straß und Grenzstelle Spielfeld

A10, Tauern Autobahn: Großraum Salzburg, Urstein – Hallein, Werfen – Pongau, Oswaldiberg Tunnel

A11, Karawanken Autobahn: vor dem Karawanken Tunnel

A12, Inntal Autobahn: Grenzstelle Kufstein

A13, Brenner Autobahn: Mautstelle Schönberg, Brennerpass

A14, Rheintal Autobahn: Pfänder Tunnel, Grenzstelle Hörbranz

A21, Wiener Außenring Autobahn: Hochstraß - Alland

A25, Welser Autobahn: ÖBB-Terminal – Knoten Wels

S6, Semmering Schnellstraße: Bruck/Mur – Niklasdorf, Leoben – Niklasdorf, Langenwang – Krieglach

S35, Brucker Schnellstraße: Raum Peggau, Tunnel Kaltenbach – Mixnitz

B179, Fernpass Straße: zwischen Füssen in Bayern und Nassereith

B181, Achenseestraße: Maurach – Wiesing

B169, Zillertalstraße: Brettfall Tunnel

B320, Ennstal Straße: Knoten Trautenfels

