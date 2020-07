Huawei baut ein F&E-Zentrum für Optoelektronik in Cambridge

Cambridge, UK (OTS) - Im Jahr 2018 erwarb Huawei 500 Hektar Land in Cambridge. Nun wurde die erste Phase des Huawei Campus vom Gemeinderat genehmigt. Diese neue Einrichtung, ein hochmodernes Forschungs-, Entwicklungs- und Produktionszentrum, wird im Herzen des "Silicon Fen" des Vereinigten Königreichs liegen und sich auf die Forschung, Entwicklung und Herstellung optoelektronischer Produkte konzentrieren.



Huawei wird 1 Milliarde Britische Pfund in die erste Phase des Projekts investieren, das den Bau von 50.000 Quadratmetern Anlagen auf neun Hektar Land umfasst und direkt rund 400 lokale Arbeitsplätze schaffen wird. Sobald es voll einsatzbereit ist, wird es zum internationalen Hauptsitz des Optoelektronik-Geschäfts von Huawei werden. Diese Investition wird der High-Tech-Entwicklung in der Region einen wichtigen Impuls geben und dazu beitragen, Cambridge als globales Innovationszentrum weiter zu festigen.





Optoelektronik als Schlüsseltechnologie für faseroptische Kommunikationssysteme



Die erste Phase des Projekts wird sich auf die Forschung, Entwicklung und Herstellung von optischen Geräten und Modulen konzentrieren, ein integriertes Modell, das verspricht, Innovationen schneller auf den Markt zu bringen. Die Optoelektronik ist eine Schlüsseltechnologie, die in faseroptischen Kommunikationssystemen verwendet wird, und diese Investition zielt darauf ab, das Beste dieser Technologie in Datenzentren und Netzwerkinfrastrukturen auf der ganzen Welt zu bringen.



"Großbritannien ist ein dynamischer und offener Markt und hat einige der besten Talente, die die Welt zu bieten hat", erklärt Victor Zhang, Vizepräsident von Huawei. "Es ist der perfekte Standort für diesen integrierten Innovationscampus. Durch die enge Zusammenarbeit mit Forschungsinstituten, Universitäten und der lokalen Industrie wollen wir die optische Kommunikationstechnologie für die gesamte Branche voranbringen und gleichzeitig unseren Teil zur Unterstützung der umfassenderen Industriestrategie Großbritanniens beitragen. Letztendlich wollen wir dazu beitragen, die führende Position Großbritanniens in der Optoelektronik zu festigen und die britische Technologie auf globaler Ebene zu fördern".





Über den Huawei Campus in Cambridge

Die Baugenehmigung erfolgte nach über drei Jahren Planung. Huawei begann bereits 2017 mit der Suche nach dem idealen Standort und schloss 2018 den Erwerb des 500 Hektar großen Geländes in South Cambridgeshire ab. Anfang 2019 begann das Unternehmen mit dem Planungsverfahren. Das Gelände befindet sich in der ehemaligen Papierfabrik und Produktionsstätte Spicers westlich von Sawston. Das Gelände umfasst über 50 Hektar brachliegendes Land.



Über Huawei

Huawei Technologies (http://www.huawei.com) ist führender Hersteller von Telekommunikationslösungen. Die Produkte und Lösungen des Unternehmens werden in über 170 Ländern eingesetzt und von 45 der 50 größten Netzbetreiber weltweit sowie von einem Drittel der Weltbevölkerung genutzt. Huawei verfügt über eine umfassende Expertise in Festnetz-, Mobilfunk- und IP-Technologien. Das Portfolio des Unternehmens umfasst mobile Produkte, Produkte für Vermittlungstechnik, Netzwerkprodukte, Software-Anwendungen sowie Endgeräte. Huawei erzielte 2019 einen geschätzten Umsatz von 120,9 Milliarden US-Dollar. Damit wurde ein Plus von mehr als 20 Prozent gegenüber dem Vorjahr erreicht. Huawei beschäftigt rund 194.000 Mitarbeiter/innen weltweit, von denen mehr als 45 Prozent im Bereich Forschung und Entwicklung tätig sind. Seit 2007 ist Huawei in Österreich mit einem Standort in Wien vertreten und beschäftigt in Österreich rund 120 Mitarbeiter/innen.





