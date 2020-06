Korosec ad Rechnungsabschluss: Bekämpfung der COVID-19-Pandemie sowie zahlreiche Baustellen im Wiener KAV als große Zukunftsthemen

Dringender Reformbedarf bei KAV-Ausgliederung und Spitalskonzept 2030 – Zukunftsthemen im Sinne der Wiener Patientinnen und Patienten gemeinsam lösen

Wien (OTS) - Knapp ein Drittel des Rechnungsabschlusses der Stadt Wien entfällt auf das Ressort Gesundheit, Soziales und Sport. Dies zeigt die Bedeutung und Wichtigkeit dieses Ressorts. „Wir befinden uns weiterhin mitten in der Bekämpfung der COVID-19-Pandemie und dem gilt die volle Aufmerksamkeit. Trotzdem bestehen im Wiener Gesundheitssystem weiterhin viele ungelöste Baustellen, die im Sinne der Wiener Patientinnen und Patienten gelöst werden müssen“, so Gesundheitssprecherin Ingrid Korosec im Zuge der Debatte des Rechnungsabschlusses.

„Die Stadt Wien muss die großen Zukunftsthemen im Wiener Gesundheitsressort endlich angehen. Das betrifft vor allem ein Spitalskonzept, auf das man sich verlassen kann, eine Reform des Wiener KAV, das Ende von Bauskandalen wie beim KH Nord, bessere Arbeitsbedingungen für das Spitals- und Pflegepersonal, das Ende von überlangen Wartezeiten auf Operationen und in Ambulanzen, aber auch eine tatsächliche Stärkung des niedergelassenen Bereichs und der Primärversorgung sowie eine echte Reform der Wiener Mindestsicherung“, so Korosec betreffend der umfangreichen Themenfelder. „Mein Dank gilt allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die innerhalb des Ressorts Gesundheit, Soziales und Sport tätig sind. Insbesondere möchte ich gerade jetzt jene hervorheben, die im Zuge der COVID-19-Pandemie großartige Leistungen erbringen und unser System am Laufen halten.“

