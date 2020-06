Ajinomoto Bio-Pharma Services stellt AJILITY-Plattform zur beschleunigten Herstellung von Medikamenten vor

San Diego (ots/PRNewswire) - Ajinomoto Bio-Pharma Services ("Aji Bio-Pharma"), ein führender Anbieter von biopharmazeutischen Auftragsentwicklungs- und Fertigungsdienstleistungen, ist erfreut, die Einführung von AJILITY(TM) bekannt geben zu können, einer flexiblen und agilen Plattform für die Medikamentenherstellung, welche Impfstoffe und Therapien durch Verkürzung der Zeit bis zur Produktion schneller auf den Markt bringen soll.

Die AJILITY-Plattform von Aji Bio-Pharma wurde für neue Therapeutika/Impfstoffe und existierende Medikamente mit neuer Indikation gemacht, die in COVID-19-Studien verwendet werden können, bei Genehmigung der Nutzung in Notfällen (Emergency Use Authorization - EUA) der amerikanischen Gesundheitsbehörde FDA, sowie weiteren Programmen. Sie sorgt durch Nutzung unserer vorhandenen, optimierten Projektkonfigurationen für verbesserte Flexibilität. Mit AJILITY von Aji Bio-Pharma steht Kunden unsere Erfahrung und Fachkenntnis zur Verfügung, um sie bei Entscheidungen von Komponenten über Trägerstoffe bis zu Methodenqualifikationen zu leiten. Das Ziel der AJILITY-Plattform lautet, Variablen bei Technologietransfer, Produktion und Auslieferung zu minimieren. Dabei besteht Verlass auf unsere Kompetenz in behördlichen Fragen, um herkömmliche Produktionshürden zu überwinden und Therapien schnell in die Klinik zu bringen.

"Die AJILITY-Plattform bietet Flexibilität und Zeitersparnis, was für Kunden mit Medikamentenprodukten, welche schnell in klinischen Studien getestet werden müssen, ein enormer Vorteil ist", sagte Dustin Campbell, Associate Director of Commercial Operations bei Ajinomoto Bio-Pharma Services. "Als führender Vertragsentwickler und -produzent (CDMO) im Bereich der Medikamentenherstellung wissen wir, dass bestimmte Details im Programm mehr Einfluss auf den zeitlichen Ablauf der Herstellung haben als andere. Die AJILITY-Plattform zieht die umfassende Erfahrung von Aji Bio-Pharma in der Herstellung und bei behördlichen Fragen heran, um die Programme unserer Kunden schnell auf den Markt zu bringen."

"Wir sind erfreut, unserem Kundenstamm, der sich für unseren modernen Partnerschaftsansatz für schnelle Bereitstellung von Medikamenten für Patienten interessiert, unsere AJILITY-Plattform vorstellen zu können", sagte Dr. Kristin DeFife, leitende Vizepräsidentin für den Betrieb und Standortleiterin bei Ajinomoto Bio-Pharma Services. "Die AJILITY-Plattform wurde von einem abteilungsübergreifenden Team in unserer Einrichtung im kalifornischen San Diego entwickelt, damit unsere Kunden Zugang zu bevorzugten Verfahren der Medikamentenherstellung erhalten, und dies zusammen mit unserer Fachkenntnis bei behördlichen Einreichungen, Prozessentwicklung und Lieferkonfigurationen."

Weitere Informationen über das AJILITY-Programm erhalten Sie unter: www.AjiBio-Pharma.com/AJILITY.

Informationen zu Ajinomoto Bio-Pharma Services

Ajinomoto Bio-Pharma Services ist eine voll integrierte Auftragsentwicklungs- und Fertigungsorganisation mit Standorten in Belgien, den Vereinigten Staaten, Japan und Indien, die umfassende Dienstleistungen im Bereich der Entwicklung, cGMP-konformen Herstellung und der aseptischen Abfüllung und Abfertigung von nieder- und großmolekularen pharmazeutischen Wirkstoffen (Active Pharmaceutical Ingredient - API) und Zwischenprodukten anbietet. Ajinomoto Bio-Pharma Services bietet eine breite Palette innovativer Plattformen und Kapazitäten an, die vorklinische und Pilot-Programme bis hin zu kommerziellen Mengen abdecken, darunter: Corynex®-Technologie zur Proteinexpression, Oligonukleotidsynthese, Antikörper-Wirkstoff-Konjugate (AWK), hochwirksame APIs (HPAPI), Biokatalyse, Fließfertigung und vieles mehr. Ajinomoto Bio-Pharma Services hat es sich zur Aufgabe gemacht, ein hohes Maß an Qualität und Service zu liefern, um dem Bedarf seiner Kunden zu genügen. Weitere Informationen: www.AjiBio-Pharma.com

