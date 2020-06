WKÖ-Kopf: Standortpolitische Meilensteine gesetzt

Konjunkturstärkung sowie Steuerentlastung für besonders von Covid-19 betroffene Branchen auf den Weg gebracht

Wien (OTS) - „Heute ist ein wichtiger Tag für Österreichs Wirtschaft: Wir haben wesentliche Schritte zur Unterstützung unserer Unternehmen setzen können. Nach den gesundheitspolitisch notwendigen Maßnahmen galt es auch im Bereich der Wirtschaft dringend und sofort Hilfestellung zu leisten. Unsere Betriebe brauchen jetzt gezielte Entlastung und gleichzeitig konjunkturstützende Maßnahmen, die unserer Wirtschaft Auftrieb geben“, betont WKÖ-Generalsekretär Karlheinz Kopf.

Umsatzsteuersenkung für besonders betroffene Branchen

Der ermäßigte Umsatzsteuersatz von 5% entlastet von der Corona-Krise besonders hart betroffene Branchen. Dass nun neben den Restaurants auch Betriebe des Lebensmittelgewerbes wie Bäcker, Fleischer und Konditoren aber auch Beherbergungsbetriebe, Kinos, Zirkusse und Schausteller erfasst sind, hilft vielen Wirtschaftsbereichen. „Hier konnte die Wirtschaftskammer eine Ausweitung der begünstigten Branchen erreichen. Die Senkung der Umsatzsteuer wird zeitlich befristet eingeführt und gilt bereits ab morgen, 1.7.2020“, so Kopf.

Investitionen ankurbeln und Konjunktur stärken

Das Konjunkturstärkungsgesetz, das heute den Ministerrat passiert hat, fixiert zudem wesentliche Unterstützungsmaßnahmen wie den Verlustrücktrag, die degressive Absetzung für Abnutzung (AfA) im Ausmaß von bis zu 30%, die beschleunigte Abschreibung von Gebäuden und die Verlängerung von Abgabenstundungen bis 15.1.2021.

Ebenfalls den Ministerrat passiert hat die Investitionsprämie. „Das ist gerade jetzt ein besonders wichtiger Hebel für die heimische Wirtschaft. Wir benötigen Neuinvestitionen, damit die Betriebe wettbewerbsfähig bleiben. Gleichzeitig gehen davon wesentliche Impulse an andere nachgelagerte Bereiche aus“, sagt Kopf und verweist darauf, dass die Verdoppelung der Prämie auf 14 Prozent wichtige Impulse für die Zukunftsbereiche Digitalisierung, Life-Sciene und Ökologisierung bringen wird. „Unsere Unternehmen brauchen jetzt nicht nur Akut-Hilfe, sondern vor allem neue Handlungsspielräume für Wachstum. In diese Richtung haben wir heute einen großen Schritt gemacht“, so Kopf abschließend. (PWK307/PM)

