AVISO: DO, 2.7., 09:00 Uhr: PK - Präsentation der Jahresbilanz des Patentamtes

Klimaschutzministerin Leonore Gewessler und Patentamtspräsidentin Mariana Karepova zeigen wie erfinderisch Österreich ist.

Wien (OTS) - Rekordjahr 2019 – wie viele Patente meldeten Österreicher*innen weltweit an? Wie viele Marken wurden beim Österreichischen Patentamt angemeldet? In welcher Liga spielt Österreich bei Green Tech? Was sind die ersten Erfahrungen aus der Coronakrise?

Diese und Ihre Fragen beantwortet Ihnen bei der Pressekonferenz im Café Heuer am Karlsplatz: Klimaschutzministerin Leonore Gewessler, Patentamtspräsidentin Mariana Karepova sowie Helmut List, CEO von AVL List und Charlotte Ohonin, Gründerin des Startups Norganoid

Unter Berücksichtigung der Sicherheitsmaßnahmen im Zusammenhang mit COVID-19 sind Medienvertreter*innen herzlich zu diesem Termin eingeladen.

Teilnehmer/innen:

Leonore Gewessler, Klimaschutzministerin

Mag. Mariana Karepova, Präsidentin Österreichisches Patentamt

Prof. Dr. h.c. Helmut List, CEO AVL List GmbH

Charlotte Ohonin, Gründerin von Norganoid

PK - Präsentation der Jahresbilanz des Patentamtes

Datum: 02.07.2020, 09:00 - 10:00 Uhr

Ort: Café Heuer am Karlsplatz

Treitlstraße 2, 1040 Wien, Österreich

Rückfragen & Kontakt:

Österreichisches Patentamt

Mag. Christian Laufer

Öffentlichkeitsarbeit & Public Relations

+43 (0) 1 534 24 - 340

christian.laufer @ patentamt.at

http://www.patentamt.at/