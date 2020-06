Figl: Gregor Raidl großartige Verstärkung für die neue Volkspartei Innere Stadt

Raidl kandidiert auf Bezirksliste am 5. Platz – Besten Köpfe für die Innere Stadt

Wien (OTS) - Erfreut über die „großartige Verstärkung für das Team Innere Stadt“ zeigte sich heute der Bezirksvorsteher Markus Figl im Rahmen eines gemeinsamen Pressegespräches mit dem bisherigen Neos-Bezirksrat Gregor Raidl. Dieser stehe mit beiden Beinen im Leben, wohne mit seiner Familie und seinen drei Kindern in der Inneren Stadt, kann auf Menschen zugehen, gut zuhören und scheut auch Kontroversen nicht. „Sein Wort hat im Bezirk Gewicht. Ich bin froh, dankbar und glücklich, mit Gregor Raidl mein Team in der Inneren Stadt verstärken zu können“, so Figl. „Mir ist es wichtig, die besten Köpfe für die Innere Stadt in meinem Team zu haben, die selbständig denken und handeln, das offene Wort pflegen und ihre Kompetenz, Kraft, Fähigkeiten und Energie einbringen“, so Figl. Im Rahmen des gestrigen einstimmigen Listenbeschlusses für die Innere Stadt wurde der 5. Platz für Gregor Raidl fixiert.

Gregor Raidl, der sich seit 2013 politisch engagiert und seit 2015 Bezirksrat im 1. Bezirk ist, war es in seiner politischen Tätigkeit immer wichtig, „konstruktiv an Lösungen zu arbeiten und das Gemeinsame zu suchen – nicht den politischen Streit“, so Raidl. Für ihn verkörpere genau das die neue Volkspartei Wien mit Gernot Blümel an der Spitze und vor allem Markus Figl für die Innere Stadt. Figl habe in den letzten Jahren im Bezirk immer die besten Ideen, die Zusammenarbeit und den konsensualen Weg gesucht. „Das ist dieser Politikstil, den ich mir als Bürger und Bewohner wünsche und der mich letztlich zu der Entscheidung geführt hat, Markus Figl zu unterstützen. Markus Figl ist eine starke Stimme für die Bewohnerinnen und Bewohner der Inneren Stadt“, so Raidl. Ziel sei ein bewohnbarer, familienfreundlicher Bezirk mit einer hohen Lebensqualität. Wichtig sei ihm vor allem auch die Entwicklung des Donaukanals als familienfreundlicher Freizeitraum.

Ein Bild von der Pressekonferenz finden Sie hier

Rückfragen & Kontakt:

Die neue Volkspartei Wien

Michael Ulrich, MSc

Leitung Kommunikation & Presse

+43 650 6807609

michael.ulrich @ wien.oevp.at

https://neuevolkspartei.wien