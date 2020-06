FPÖ – Bösch: Verteidigungsministerin Tanner ist auf den Politauftrag von ÖVP-Kanzler Kurz angewiesen

FPÖ-Wehrsprecher bringt gemeinsamen Antrag von FPÖ, SPÖ und NEOS betreffend „Schutz und Hilfe für das Bundesheer“ im Parlament ein

Wien (OTS) - „Frau Minister, kehren Sie auf den Weg des verfassungsmäßigen Regierens und kehren Sie zur einer demokratischen Kultur zurück. Diskutieren Sie mit der Öffentlichkeit, mit den Abgeordneten und mit den Medien so, dass man auch Antworten auf Fragen, die man Ihnen stellt, bekommt und dann auch Ihrer Politik folgen kann“, sagte heute FPÖ-Wehrsprecher NAbg. Dr. Reinhard E. Bösch in seinem Debattenbeitrag. „Es ist aber leider zu erkennen, dass die ÖVP nunmehr auf dem Weg ist, das Bundesheer endgültig zu demontieren. Wenn Sie das im Schilde führen, werden Sie aber auf erbitterten Widerstand von uns Freiheitlichen stoßen“, so Bösch.

„Die Oppositionsparteien sind nun angetreten, um zu einer sachlichen Diskussion über das Bundesheer zurückzukehren. Aber nicht nur die bösen Oppositionsparteien, auch die Unteroffiziersgesellschaft, die Gruppe der Berufsoffiziere oder die Offiziersgesellschaft sind aufgestanden und haben gerufen: ‚Genug ist genug!‘“, betonte Bösch.

Im Zuge seiner Rede brachte der FPÖ-Wehrsprecher auch einen gemeinsamen Antrag von FPÖ, SPÖ und NEOS betreffend „Schutz und Hilfe für das Bundesheer“ im Parlament ein. In diesem wird die schwarz-grüne Regierung aufgefordert, dafür zu sorgen, dass Österreich auch weiterhin zum verfassungsrechtlich verankerten Schutz des Landes und seiner Bürger und Bürgerinnen ein einsatzfähiges und modern ausgerüstetes Bundesheer hat, welches die verfassungsrechtlich vorgegebene Aufgabe der militärischen Landesverteidigung erfüllen kann. Dazu ist ein Budget von mindestens drei Milliarden Euro jährlich unbedingt notwendig; die Kernkompetenzen und Fähigkeiten der Streitkräfte müssen erhalten bleiben und das Bundesheer darf nicht nur auf Assistenzeinsätze reduziert werden.

„Dieser Antrag ist umso wichtiger, da er eine Weiterschreibung eines Antrages ist, den wir parteiübergreifend Ende 2015 im Nationalrat beschlossen haben. In diesem Antrag wurde festgehalten, dass wir verpflichtet sind, dem österreichischen Bundesheer die notwendigen Finanzmittel zur Verfügung zu stellen, damit das Heer seinen Aufgaben nachkommen kann“, erklärte Bösch.

„Tanner ist aber auf den Politauftrag von ÖVP-Kanzler Kurz angewiesen und dieser Auftrag lautet: ‚Sie haben das Bundesheer an den Budgetmangel anzupassen – koste es, was es wolle‘. Das ziehen Sie durch, das ist der türkise Parteiauftrag. Wir nehmen das zur Kenntnis, aber Sie werden bei uns auf erbitterten Widerstand stoßen“, betonte der FPÖ-Wehrsprecher.

„Man müsste sich schon Gedanken machen, wie sich der Staat rüsten soll, um den potentiellen Bedrohungen mit militärischen Mitteln entgegentreten zu können. Das wäre die Aufgabe des österreichischen Bundesheeres, nur das negiert aber die Ministerin. Das ist das Verwerfliche an der Politik der ÖVP und das werden wir immer wieder aufzeigen“, sagte Bösch und weiter: „Die Ministerin erklärte auch, ‚sie wird das Regierungsprogramm umsetzen‘. Bei einem solchen Vorgehen kann aber nicht das Regierungsprogramm über die Verfassung gestellt werden und es darf auch nicht negiert werden, was ‚die Sicherheitspolitik des österreichischen Volkes und die Sicherheitspolitik unserer Republik benötigt‘.“

