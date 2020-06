Wöginger: Weitere Mehrwertsteuersenkungen für mehr wirtschaftliche Schubkraft

Senkung des Mehrwertsteuersatzes auf fünf Prozent auch für Nächtigungen, Besuche von Zirkusveranstaltungen und Schaustellungen

Wien (OTS/ÖVP-PK) - „Es ist uns gelungen, weitere Senkungen der Mehrwertsteuer auf fünf Prozent zu verhandeln und so für zusätzliche Schubkraft für das wirtschaftliche Comeback Österreichs zu sorgen“, betont ÖVP-Klubobmann August Wöginger. Zu den bereits vereinbarten Senkungen in den Bereichen Gastronomie, Kultur und Medien wird die Mehrwertsteuer nun auch für Nächtigungen von zehn auf fünf Prozent, beim Besuch von Zirkusvorstellungen oder Schaustellungen von 13 auf fünf Prozent gesenkt. Wöginger: „Der entsprechende Beschluss dafür wird von uns bereits in der heutigen Sondersitzung des Nationalrats gefasst werden.“



Von der Senkung der Mehrwertsteuer auf fünf Prozent seien überdies auch Fleischereien, Bäckereien und Konditoreien umfasst, wenn dort Speisen und Getränke verabreicht werden. Der ÖVP-Klubobmann abschließend: „Mit diesem Schritt schaffen wir heute eine wichtige und notwendige Gesamterleichterung für die Tourismus- und Freizeitbetriebe in unserem Land.“

(Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Pressestelle des ÖVP-Parlamentsklubs

01/40110/4436

http://www.oevpklub.at