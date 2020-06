Weltstar Patti Smith and Band spielen für die Volkshilfe Nacht gegen Armut

Konzert findet am 16. Juli 2021 in der Arena Wien statt

Wien (OTS) - Ewald Tatar, Geschäftsführer von Barracuda Music hat es erneut geschafft, einen Weltstar nach Wien zu holen und von der Idee eines Benefizkonzerts zu begeistern. Am 16. Juli 2021 werden Patti Smith and Band erneut für die „Volkshilfe Nacht gegen Armut“ auf der Bühne der Arena Wien Open Air stehen.



Für Volkshilfe Direktor Erich Fenninger ist es eine große Freude, „dass die Idee der Nacht gegen Armut weiterlebt. Wir werden das Konzert dem Kampf gegen Kinderarmut in Österreich widmen, und ich danke Ewald Tatar sehr für sein langjähriges Engagement für die gute Sache. Und das Konzert mit Patti Smith and Band wird ein ganz besonderes Highlight“, so Fenninger.



Lyrikerin, Musikerin, Fotografin und Malerin – seit ihren künstlerischen Anfängen in den 1970er Jahren begeistert Patti Smith über Generationen hinweg. Ihre leidenschaftlichen und tiefgründigen Texte hat die Punk-Poetin unter anderem in ihren elf Studioalben verewigt. Songs wie ihre rebellische Version von „Gloria“, „Because the Night“ oder „People Have The Power“ sind zu Klassikern geworden. 2015 feierte Patti Smith mit einer beeindruckenden Tour das 40-jährige Bestehen ihres Albums „Horses“. Ende Oktober 2019 bekam die „Godmother of Punk“ in Wien das Ehrenzeichens der Republik Österreich für Wissenschaft und Kunst verliehen. 2021 kommt sie endlich wieder mit ihrer Band live nach Wien! Tickets gibt es auf www.oeticket.at

Nacht gegen Armut – Mut machen!

Die Nacht gegen Armut ist Teil der Aktivitäten gegen Kinderarmut in Österreich. Mit dem Reinerlös unterstützt die Volkshilfe Familien mit Kindern, die in akuter Armut leben müssen. Mit einer nachhaltigen Hilfe werden Kinder dabei unterstützt, ihren Weg aus der Armut zu finden. Mehr Infos dazu auf www.volkshilfe.at.





