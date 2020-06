Rechtzeitig zur Urlaubszeit: Internationale Versicherungskarte ist für Zurich Kunden online erhältlich

Wien (OTS) - Für Kundinnen und Kunden der Zürich Versicherungs-Aktiengesellschaft (Zurich) werden Auslandsreisen mit dem eigenen Auto einfacher. Ab Juli erhalten sie die internationale Versicherungskarte auch digital.

Ab 1. Juli gelten neue Regeln für die Internationale Versicherungskarte, die als international anerkannter Nachweis für die Kfz-Haftpflicht-Versicherung dient. Um gültig zu sein, musste sie bisher auf grünem Papier gedruckt sein. Diese Vorgabe entfällt zukünftig – ein Ausdruck auf herkömmlichem Druckerpapier ist ausreichend.

Für Zurich Kundinnen und Kunden auch digital erhältlich

Kurt Möller, Mitglied des Vorstands von Zurich Österreich: „Für viele Autofahrerinnen und Autofahrer war es bisher oft zeitaufwendig, die ‚Grüne Karte‘ zu besorgen. Die neue Regelung ermöglicht uns, das Dokument digital bereitzustellen. Unsere Kundinnen und Kunden können es dann bequem zu Hause ausdrucken. Das erleichtert die Reiseplanung.“

Kundinnen und Kunden von Zurich können die Internationale Versicherungskarte auf verschiedene Wege anfordern. Ganz neu ist die Möglichkeit, diese im Zurich-Kundenportal online zu bestellen und als PDF zu erhalten. Wie bisher kann die Internationale Versicherungskarte auch telefonisch oder per E-Mail bestellt werden oder einer Zurich Geschäftsstelle abgeholt werden.

Erweiterter Geltungsbereich bei Zurich Verträgen

Die Internationale Versicherungskarte wird in Österreich vom jeweiligen Kfz-Versicherer ausgestellt und sollte bei Auslandsreisen mit dem eigenen Kraftfahrzeug immer mitgeführt werden. In einigen Ländern ist das sogar verpflichtend und es kann zu empfindlichen Strafen führen, falls das nicht der Fall ist. Kundinnen und Kunden von Zurich profitieren von erweiterten Deckungen.

