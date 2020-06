Studie Covid-19: Und jetzt? Heimische Wirtschaft vorsichtig optimistisch

Die aktuelle Studie des Beratungsunternehmens TPA „Covid-19: Und jetzt? Umfrage zur aktuellen Wirtschaftslage“ gibt Einblicke in die Stimmungslage österreichischer Unternehmen.

Wien (OTS) - Das Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsunternehmen TPA befragte gemeinsam mit der Wirtschaftsuniversität Wien über 250 Selbständige, Gewerbetreibende und Geschäftsführer österreichweit zu ihrer aktuellen wirtschaftlichen Situation.

Als besonders positiv ging hervor, dass 76 % der Befragten den aktuellen Zustand ihres Unternehmens als stabil einschätzten. Mehr als 35 % der Befragten erwarten Gewinne oder zumindest keinen Verlust im Jahr 2020. Diesen Zahlen stehen einer Reihe von Befragten gegenüber, die mit Verlusten im Ausmaß von bis zu 50 % eines durchschnittlichen Jahresgewinns rechnen. Am stärksten betroffen sind die Befragten von Umsatzausfällen, der Stornierung von Aufträgen und von Liquiditätsengpässen.

Die Fragen der Studie bezogen sich auf die aktuelle Situation der Unternehmen und auf die Einschätzungen der Wirtschaftstreibenden zur mittel- und langfristigen Entwicklung der heimischen Wirtschaft. Die Studie „Covid-19: Und jetzt? Umfrage zur aktuellen Wirtschaftslage“ von TPA und der WU Wien ist kostenlos unter https://www.tpa-group.at/covid19-studie bzw https://www.ots.at/redirect/tpagroup zu beziehen.

TPA Partner Gerald Kerbl „Die Covid-Krise hat österreichische Unternehmen vor große Herausforderungen gestellt, die für niemanden absehbar waren. Die Schwierigkeiten mit denen sie konfrontiert wurden, sind sehr divers. Mit der Studie wollten wir ihnen eine Stimme geben; um so erfreulicher sind auch die positiven Tendenzen, die sich hier herauskristallisiert haben.“ Prof. Dr. Matthias Petutschnig von der Abteilung für Betriebswirtschaftliche Steuerlehre der Wirtschaftsuniversität Wien hatte die wissenschaftliche Leitung der Befragung „Covid-19: Und jetzt? Umfrage zur aktuellen Wirtschaftslage“ inne.

