oe24.TV im Juni mit Abstand meistgesehener News-TV-Sender

Mit 0,9 Prozent Marktanteil in der Werbezielgruppe (12-49) ein Plus von 125 Prozent zum Vorjahr

Wien (OTS) - Österreichs neuer Nachrichtensender oe24.TV verzeichnet auch im Juni den höchsten Zugewinn aller gemessenen TV-Sender. oe24.TV steigerte im Juni 2020 (vorläufiges Ergebnis 1.-29.6.) seinen Marktanteil in der Werbezielgruppe (12-49 Jahre) von 0,4 Prozent im Vorjahr auf 0,9 Prozent im Juni 2020.

In der gesamten Seherschaft (12+) stieg der Marktanteil von oe24.TV von 0,3 auf 0,7 Prozent.

Damit war oe24.TV im Juni der mit großem Abstand meistgesehene Nachrichtensender im österreichischen Fernsehen. Der nächstgrößere News-Sender hat mit 0,4 Prozent nicht einmal mehr halb so viel Marktanteil wie oe24.TV.

Insgesamt hatte oe24.TV im Juni 1,3 Millionen Zuseher (kumulierte RW 12+), pro Tag sahen oe24.TV im Juni 223.000 Österreicher.

Niki Fellner, Geschäftsführer und Chefredakteur von oe24.TV: "oe24.TV hat sich im Juni auf eindrucksvolle Weise endgültig gegenüber allen Mitbewerbern im News-TV-Sektor durchgesetzt und konnte die hohen Zugewinne aus der Corona-Krise als einziger in einen nachhaltigen Erfolg umwandeln. Mit 0,9 Prozent Marktanteil sind wir unserem Traumziel von 1,0 Prozent Marktanteil in der Werbezielgruppe nun schon ganz nahe."

Quelle: AGTT/GfK Teletest, Evogenius Reporting, vorläufig gewichtete Zahlen 1.-29.6., kum. RW: weitester Seherkreis (zumindest eine Sendung kurz gesehen).

Rückfragen & Kontakt:

Büro Niki Fellner

Tel: 01.58811 DW 6710

m.schwarzhapl @ oe24.at



Büro Wolfgang Fellner

Tel: 01.58811 DW 2110

s.spilka @ oe24.at