Logistik-Spezialist KNV Zeitfracht nun mit Fulfillment-Angebot für andere Branchen (FOTO)

Erfurt (ots) - Noch nie haben sich Geschäftsmodelle so schnell geändert wie in den vergangenen Wochen: Die Einschränkungen während der Corona-Zeit haben das Konsum- und Kaufverhalten der Menschen sehr schnell und grundlegend verändert. Viele Unternehmen suchen nach neuen Wegen zum Kunden, KNV Zeitfracht bietet sie: Das bisher auf Medienlogistik spezialisierte Unternehmen betreibt eines der größten und modernsten Logistikzentren Europas. Mit attraktiven und individuellen Vertragsmodellen können davon jetzt auch Unternehmen aus anderen Branchen profitieren.

Ganz konkret kümmert sich KNV Zeitfracht um das komplette Fulfillment für Handelsunternehmen. Das Leistungsspektrum umfasst dabei die gesamte Prozesskette von der Bestellung bis zur Auslieferung von Produkten. Ganz gleich, ob es sich um Kleinstsendungen an Endkunden oder Palettenlieferungen in eine Filiale oder in ein Lager handelt. Die Logistik der KNV Zeitfracht in Erfurt ist in den vergangenen Jahren sehr stark für den Multi-Channel-Handel weiterentwickelt und optimiert worden. Daher bietet das Unternehmen nun mit einer hochmodernen Infrastruktur schnelle, sichere und professionelle Prozesse auch für andere Branchen - unabhängig von Verkaufskanal und Zielmarkt. Besonders interessant ist das Angebot für alle Unternehmen, die ihren Kunden eine schnelle Lieferung der Produkte an Endkunden und den Einzelhandel am nächsten Tag bieten wollen.

Thomas Raff, Sprecher der Geschäftsführung der KNV Zeitfracht: "Um es auf den Punkt zu bringen: Sie verkaufen, wir kümmern uns um den Rest. Unser Unternehmen hat seit mehreren Jahrzehnten Erfahrung in der schnellen und dezentralen Auslieferung von Produkten. Die gesamte Infrastruktur haben wir aus dieser Erfahrung heraus aufgebaut und optimiert. Davon können jetzt auch andere Unternehmen profitieren, die neue Wege zum Kunden suchen."

KNV Zeitfracht stellt sich mit dem neuen Produktportfolio auf den weiter wachsenden eCommerce-Boom ein. Die zentrale Logistik aus der Mitte Deutschlands heraus bietet für viele Händler über die Buch- und Medienbrachne hinaus eine schnelle und zuverlässige Kundenbelieferung. Das Unternehmener Logistiker wickelt den kompletten Service von der Auftragsannahme über die Logistik bis zur Zahlungsverbuchung ab und bietet den Kunden die volle Integration der eigenen Verkaufskanäle. Thomas Raff: "Wir kümmern uns um den Warenfluss vom Auftrag über die Lieferung bis zur Bezahlung und bieten dafür eine umfassende Vielfalt an Transportoptionen."

Über KNV Zeitfracht

Die KNV Zeitfracht ist der führende Logistikdienstleister für die Buch- und Medienbranche. Sie gehört zur Zeitfracht Gruppe, einem inhabergeführten Familienunternehmen mit Hauptsitz in Berlin. KNV Zeitfracht beschäftigt rund 1.600 Mitarbeiter an den Standorten Erfurt und Stuttgart. Das Logistikzentrum der KNV Zeitfracht in Erfurt zählt zu den größten und modernsten Medienlogistik-Anlagen Europas.

