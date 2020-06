Erste anwaltliche Auskunft: Neustart nach der Coronakrise

Wie alle anderen Services der Rechtsanwaltskammer Wien war die Durchführung der Ersten anwaltlichen Auskunft wegen der Corona Pandemie und ihren Folgen seit 16. März nicht mehr möglich.

Wien (OTS) - Mit Mittwoch, 1. Juli 2020 erlebt die EAA einen Neustart. Mit der Wiederaufnahme der Ersten anwaltlichen Auskunft stellt die RAK Wien sicher, dass der möglichst niederschwellige Zugang zum Recht für interessierte Teile der Bevölkerung auch nach Corona kostenlos gewährleistet sein soll.



Nötig sind allerdings die Einhaltung hoher Sicherheitsauflagen zum Schutz der Klienten und zum Schutz der Rechtsberater aus dem Kreis der Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte. Aus diesem Grund muss der Neustart der EAA unter neuen Voraussetzungen erfolgen.



Künftig findet die EAA ausschließlich Montag bis Mittwoch zwischen 17.00 Uhr und 19.30 Uhr in den dafür vorgesehenen Räumlichkeiten im Erdgeschoss der RAK Wien (1010 Wien, Ertlgasse 2 / Ecke Rotenturmstraße 13) statt. Bis auf Weiteres nicht mehr zusätzlich in den Magistratischen Bezirksämtern.



Die Terminvergabe erfolgt nur noch online über www.rakwien.at und nicht mehr über den Nummernautomaten im Erdgeschoss. Im Raum selbst setzt sich der Klient vor einen eigens für die EAA aufgestellten Bildschirm. Die Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte wählen sich über eine Online-Maske ein und leisten die Beratung digital per Videochat.



„Es war uns wichtig, dass die Wiener Rechtsanwälte zumindest in der Beratungsstelle der Rechtsanwaltskammer die erste kostenlose Rechtsberatung wieder anbieten können. Die Menschen stellen ihre Fragen und erhalten qualifizierten rechtsanwaltlichen Rat. Das ist direkte Hilfe dort, wo sie die Bevölkerung auch sehr gerne annimmt“, sagt RAK Wien Präsident Dr. Michael Enzinger und erwartet sich -wie schon vor Corona ein reges Interesse an einem der wichtigsten Services der Rechtsanwaltskammer für die rechtsuchende Bevölkerung in Wien.



Auch das Klientenservice startet wieder mit Donnerstag, 2. Juli 2020 zwischen 17.00 und 19.30 Uhr.



Über die RAK Wien



Die Rechtsanwaltskammer Wien ist die Standesvertretung der in Wien niedergelassenen Rechtsanwälte. Aufgabe der RAK Wien ist neben der Vertretung der Interessen der mehr als 4500 Mitglieder die Begutachtung von Gesetzen, die Erstellung von Gutachten sowie die Überwachung der Einhaltung der Berufspflichten (Disziplinarrecht).



