Flowmon im Gartner Market Guide für Network Detection and Response 2020 anerkannt

Brno, Tschechische Republik (ots/PRNewswire) - Flowmon Networks, ein globales Netzwerkintelligenz-Unternehmen, gab heute bekannt, dass es in Gartners 2020 Market Guide for Network Detection and Response (NDR) anerkannt wurde. Diese Anerkennung folgt auf die kürzliche Aufnahme des Unternehmens in Gartners Network Performance Monitoring & Diagnostics Market Guide, der Flowmons Vision untermauert, SecOps und NetOps zusammenzubringen, um die Verweildauer zu verkürzen, die Auswirkungen von Sicherheitsverletzungen zu reduzieren und Kosten für sich überschneidende Funktionalitäten zu sparen.

Eine immer größere Angriffsfläche in Verbindung mit der Zunahme komplexerer und ausgefeilterer Bedrohungen, die in der Lage sind, den Perimeter- und Endpunktschutz zu umgehen, verstärken den Druck auf die CISOs, ihre kritischen Anlagen entsprechend zu verteidigen. Angesichts der Tatsache, dass es nicht möglich ist, jedes Asset zu schützen und jede Verletzung zu verhindern, zeigt sich, dass sich die Denkweise des "Verhindern und Schützen" in Richtung "Erkennen und Reagieren" verschieben muss. Tools zur Netzwerkerkennung und -reaktion werden so zu einer wesentlichen Komponente der Bedrohungsabwehr, wodurch Sicherheitsoperationen Risiken bereits im Anfangsstadium erkennen und entsprechend reagieren können. Gartners Market Guide gibt einen analytischen Einblick in den wachsenden Markt der NDR-Tools.

"Für uns ist die Anerkennung in der NDR-Kategorie eine weitere Bestätigung dafür, dass unsere Vision, eine sichere und transparente digitale Umgebung zu schaffen, in der Menschen das Netzwerk unter Kontrolle haben, mit Veränderungen in der gesamten Sicherheitslandschaft einhergeht", sagt Artur Kane, Leiter des Produktmarketings bei Flowmon Networks.

Mithilfe von Machine-Learning, Heuristik und fortgeschrittener Analytik erkennt Flowmon verdächtiges Verhalten und ermöglicht es IT-Experten, Risiken zu erkennen, die mit traditionellen Vorgehensweisen übersehen werden. Es liefert umsetzbare Erkenntnisse in Vor-Ort-, Rechenzentrums-, Hybrid- und Cloud-Umgebungen, einschließlich der Analyse des verschlüsselten Datenverkehrs.

"Angesichts der Herausforderungen, die mit der BYOD-, IoT- und Cloud-first-Strategie einhergehen, benötigen Sicherheitsteams East-West-Visibilität in ihrer Umgebung, unabhängig von deren Komplexität und Art. Gleichzeitig müssen sie sich Fähigkeiten aneignen, mit denen sie in der Lage sind, Kompromissindikatoren zu erkennen, den Kontext, die Auswirkungen, das Ausmaß und die Ursache von Kompromissen zu verstehen, um schnell auf automatisierte oder manuelle Weise reagieren zu können. Wir haben uns der Entwicklung von Flowmon in diesem Sinne verschrieben", fügt Kane hinzu.

Informationen zu Flowmon

Flowmon schafft eine sichere und transparente digitale Umgebung, in der Menschen das Netzwerk unabhängig von seiner Komplexität verwalten.

