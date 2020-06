Wr. Rechnungsabschluss 2019 - Josef Taucher (SPÖ): Wir arbeiten für nachhaltige Jobs in Wien

„Rechnungsabschluss zeigt, dass wir nachhaltige Politik machen“

Wien (OTS/SPW-K) - „Das Budget ist in Zahlen gegossene Ideologie, der Rechnungsabschluss die verfestigten und umgesetzten Werte. Wer sich den Rechnungsabschluss der Stadt Wien ansieht, erkennt, dass wir nachhaltige Politik machen. Wir investieren in Kindergärten, Schulen, in das Gesundheits- und Sozialsystem und die Daseinsvorsorge. Die Krise hat gezeigt, dass uns die Investitionen in die Daseinsvorsorge und das Sozialsystem gerettet haben“, betonte SPÖ-Klubvorsitzender Josef Taucher heute im Zuge der Debatte zum Rechnungsabschluss 2019 im Wiener Rathaus.



„Wir konnten die Krise bisher so gut meistern, weil wir ein hervorragendes Gesundheitssystem mit hochqualifizierten Fachkräften, ÄrztInnen und PflegerInnen haben, die Schlüsselkräfte in dieser herausfordernden Zeit sind. Wir funktionieren in Wien, weil wir nicht auf Zuruf der ÖVP privatisieren oder zu Tode sparen. Die Maßnahmen und Investitionen, die die Stadt Wien gesetzt hat, waren richtig und wichtig. Darauf bin ich stolz“, so Taucher weiter.

„Auch die Wirtschafts- und Arbeitsmarktpolitik ist in Zahlen gegossene Ideologie“, betonte Taucher. Für die Wiener Wirtschaft sei es insgesamt ein erfolgreiches Jahr gewesen. Die Arbeitslosenzahlen sind – vor Ausbruch der Krise – um 4,7 Prozent gesunken, insgesamt sind im letzten Jahr 15.600 neue Jobs in Wien entstanden. Wien sei in vielen Bereichen Rekordjäger. „Ich lebe gerne in dieser Stadt und auch internationale Betriebe sind gerne hier. Nicht umsonst sind wir Weltmeister bei den Ansiedlungen internationaler Headquarter“, sagte Taucher.

Dem Vorwurf der FPÖ, Wien sei ausschließlich eine Stadt für Manager, entgegnete Taucher: „Natürlich nutzen auch Manager die Donauinsel, Parks und öffentlichen Verkehrsmittel. Diese Angebote stehen aber allen Wienerinnen und Wienern zur Verfügung. Jeder, der in Wien lebt, kann die kostenlosen Badestrände nutzen und um einen Euro pro Tag durch die Stadt fahren. Wien ist eine hervorragende Stadt mit hoher Lebensqualität.“

„Der Rechnungsabschluss ist aber auch in Zahlen gegossene Umweltpolitik“, betonte Taucher. So habe sich die Stadt Wien sehr früh dem Klima- und Umweltschutz verschrieben. Mit Programmen wie „ÖkoKauf“ oder „OekoBusiness Wien“ übernehme die Stadt im Bereich der Beschaffung große Verantwortung. „Wir achten auf ökologische, erneuerbare und nachhaltige Kriterien. Das schützt das Klima und die Umwelt und schafft neue Arbeitsplätze“, sagte Taucher, der in diesem Zusammenhang auf eine Studie der Wirtschaftsuniversität Wien zum gesellschaftlichen Mehrwert des Programms „OekoBusiness Wien“ replizierte. In dieser wurde erstmals der „Social Return on Investment“ (SROI) eines derartigen Umweltprogramms errechnet. Dazu Taucher: „Die Studie besagt, dass jeder Euro, der in eine ökologische Beschaffung investiert wird, 2,3 Mal zurückkommt. Bei ‚OekoBusiness Wien‘ liegt der Schlüssel weitaus höher, nämlich bei 14,5 Mal. Das heißt konkret, dass jeder investierte Euro, 14,5-fach zurückkommt. Das ist in Zahlen gegossene Umweltpolitik.“ Das Klimabudget wie auch der Klimarat seien weitere Ideen für diese Stadt.

„Wir wollen der Umwelt und den Menschen Gutes tun, wir investieren in die Daseinsvorsorge und in neue Arbeitsplätze, um Menschen Perspektiven zu geben. Daran arbeiten wir, dafür stehen wir als Sozialdemokratie“, so Taucher abschließend.

