diego5 feiert seinen 5. Geburtstag!

Der Digital-Video-Pionier wird 5 Jahre alt und viele Influencer, Partner und Kunden feiern mit.

Wien (OTS) - 29.6.2020 - Vor 5 Jahren eine Vision, heute Realität: Digital Video ist das wichtigste Kommunikationstool, wenn es darum geht zielgerichtet zu kommunizieren. Nun feiert der Wegbereiter und Marktführer „diego5 studios“ in diesem dynamischen Feld seinen 5. Geburtstag und zahlreiche Influencer der heimischen Szene feiern mit: mit coolen Geburtstagsvideos demonstriert das Netzwerk samt Friends „The Power of Influencer“, „The Power of Video“. Darunter die größten TikToker des Landes Marlentschi, AustriasGinger und Celina Blogsta. Sowie der erfolgreichste Minecraft YouTuber & Twitch Player Chaosflo44. Sie alle waren mit auf der „Influencer Video Con“ und feierten bereits 3 Jahre beim Gala Event „Austria Video Award“ Preise und sich selbst. Gemeinsam gratulieren Influencer zeitgleich auf ihren Kanälen mit lustigen Geburtstagsvideos und Statements.

Die Gründer Sandra Thier, Rudi Kobza und Nikolaus Pelinka sind sich einig: „If you have something to say, film it – das gilt heute mehr denn je. Vor 5 Jahren haben wir eine gemeinsame Erfolgsgeschichte gestartet, nun sind wir ein fixer Bestandteil der Digital Video Szene und der Influencer Community im deutschsprachigen Raum.“

Was als Idee bei einem Kaffee entstand, ist heute ein nachhaltiges Business: diego5 hat als First Mover die Szene in Österreich kreiert, das Thema vorangetrieben und gezeigt, dass uns das noch lange beschäftigen wird. Branded Entertainment und Influencer Marketing gehören heutzutage zum Marketing Mix. Sowohl die „Influencer Video Con“ mit tausenden Besuchern als auch der „Austria Video Award“, der gemeinsam mit der Kronen Zeitung ins Leben gerufen wurde, sind etabliert. Und auch seine TV-Produktionen für ORF und Puls4 sind seit Jahren erfolgreich.

The Power of Video: diego5 hat sich als Bewegtbild Agentur positioniert und setzt Wünsche und Bedürfnisse von Kunden kreativ im deutschsprachigen Raum um. Ob mit oder ohne Influencer. „Das Team von diego5 berät viele Firmen und Medienhäuser. Wir sind stolz auf diese junge Firmengeschichte“ fasst Geschäftsführerin Thier zusammen und bedankt sich bei allen Creator, Partner und Kunden, die seit 5 Jahren diego5 sein Vertrauen schenken.

Kaffee vereinbaren Los!

Rückfragen & Kontakt:

MAG.(FH) SANDRA THIER | Managing Partner | thier @ diego5studios.com | +43 664 889 08 205