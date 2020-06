Toto: Dreifachjackpot - es geht um 145.000 Euro

4 Zwölfer zu je rund 2.300 Euro

Wien (OTS) - Der Jackpot beim Toto Dreizehner geht in eine weitere Runde, da es neuerlich niemandem gelungen ist, 13 Spiele richtig zu tippen. So geht es in der nächsten Runde bereits um einen Dreifachjackpot und damit um rund 145.000 Euro.

Vier Spielteilnehmern gelang ein Zwölfer und damit ein Gewinn von jeweils rund 2.300 Euro. Ein Kärntner war dabei mit einem Normalschein erfolgreich, ein weiterer Kärntner sowie ein Wiener und ein Salzburger jeweils per Systemschein.

In der Torwette gibt es nach dem vorwöchigen Sologewinn nun wieder einen Jackpot, und zwar sowohl im ersten als auch im zweiten Rang, da niemand auch nur vier Ergebnisse richtig vorhersagen konnte.

Annahmeschluss für die Runde 27A ist am Dienstag um 18:50 Uhr.

Quoten der Toto Runde 26B

3fach JP Dreizehner, im Topf bleiben EUR 129.402,35 – 145.000 Euro warten 4 Zwölfer zu je EUR 2.266,70 87 Elfer zu je EUR 23,10 701 Zehner zu je EUR 5,70 177 5er Bonus zu je EUR 9,40

Der richtige Tipp: 2 2 2 2 1 / 2 2 2 1 2 X 1 1 2 X 2 2 2

Torwette 1. Rang: JP im Topf bleiben EUR 1.504,80 Torwette 2. Rang: JP im Topf bleiben EUR 601,92 Torwette 3. Rang: 3 zu je EUR 250,80 Hattrick: JP im Topf bleiben EUR 133.574,49

Torwette-Resultate: 0:1 2:+ 1:2 0:1 +:0

Rückfragen & Kontakt:

Österreichische Lotterien

Günter Engelhart

01 / 790 70 / 31910

Gerlinde Wohlauf

01 / 790 70 / 31920



www.lotterien.at

www.win2day.at