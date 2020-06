MISFITTING TOGETHER setzt auf serielle Formationen – in und vor dem mumok

Ein Blumenteppich aus Andy Warhols Flowers-Motiven wird für "MISFITTING TOGETHER. Serielle Formationen der Pop Art, Minimal Art und Conceptual Art" ausgerollt.

Wien (OTS) - Mit verlängerten Öffnungszeiten von 10 bis 21 Uhr begeht das mumok – Museum moderner Kunst Stiftung Ludwig Wien am Mittwoch, den 1. Juli 2020 den Start der Ausstellung MISFITTING TOGETHER. Serielle Formationen der Pop Art, Minimal Art und Conceptual Art. Sie ist der erste Teil einer Andy Warhol-Trilogie, die am 25. September 2020 ihre Fortsetzung findet.

Andy Warhols Flowers stellen nicht nur eine prominente Auseinandersetzung mit dem Thema des Seriellen dar. Sie tragen das Thema der Ausstellung auch in den Außenraum und rollen die Arbeit des Künstlers vom Eingangstor des mumok bis in den Haupthof des Museumsquartiers aus. Als Vorlage für die Serie diente Andy Warhol ein Foto aus dem Modern Photography Magazine von 1964. Die darauf dargestellten Hibiskusblüten bearbeitete er und vervielfältigte sie zu einem endlosen Reigen des Dekorativen.

Die Ausstellung stellt sich die Aufgabe, Andy Warhol nicht nur im Kontext der Pop Art zu verorten, sondern ein differenzierteres Bild der Zeit zu zeichnen, indem Arbeiten der Minimal Art und der Konzeptkunst hinzugezogen werden. Neben mehreren Arbeiten von Andy Warhol finden sich daher u.a. auch Werke von Alighiero Boetti, Hanne Darboven, Robert Indiana, Jasper Johns, Donald Judd, On Kawara, Joseph Kosuth, Sol LeWitt, Roy Lichtenstein, Dóra Maurer, Claes Oldenburg, Larry Poons, Charlotte Posenenske und Daniel Spoerri in der Ausstellung.

Programm am 1. Juli 2020

Das mumok ist am 1. Juli von 10 bis 21 Uhr geöffnet.

Um unsere neue Ausstellung präsentieren zu können, verschenken wir am 1. Juli 2020 von 10 bis 18 Uhr 200 Freikarten.

Von 18 bis 21 Uhr ist der Eintritt für alle Besucher_innen frei und alle Ausstellungen können besichtigt werden.

Im Outdoor-Bereich auf der Treppe vor dem Museum findet im Rahmen des Kunstvermittlungsprojekts BlumenTreppenTrott in der Zeit von 11 bis 13 Uhr und von 14 bis 16 Uhr eine spielerische Annäherung an Andy Warhol und seine Kunst für Kinder und ihre Familien statt.



Wir bitten unsere Besucher_innen, die aktuell geltenden Corona Richtlinien – Abstand halten, Hände desinfizieren – einzuhalten. Gegebenenfalls kann es zu Wartezeiten beim Einlass in die Ausstellungsräume oder ins mumok kommen.

Downloadlink zum Pressetext

Rückfragen & Kontakt:

mumok - Museum moderner Kunst Stiftung Ludwig Wien

Katharina Murschetz (Leitung), Katja Kulidzhanova

Presse und Öffentlichkeitsarbeit

T +43-1-52500-1400, 1450

presse @ mumok.at

www.mumok.at