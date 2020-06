Neuer Gesamtleiter im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Wien

Wien (OTS) - Nach 10 Jahren als Gesamtleiter der Lebenswelten der Barmherzigen Brüder -̶ Steiermark, übernimmt Dir. Ivan Jukić, MAS mit Anfang Juli 2020 die Leitung des Krankenhauses der Barmherzigen Brüder in Wien. Er ist damit neuer weltlicher Leiter des größten und ältesten Ordensspitals in Wien und für die über 1000 Beschäftigten des Krankenhauses zuständig.

Back to the roots

Für Ivan Jukić ist der Wechsel nach Wien eine Rückkehr in seine berufliche Heimat: Dir. Jukić hat vor über 30 Jahren seine Karriere u.a. als Diplomkrankenpfleger, Stationsleiter, OP-Koordinator und stellvertretender Pflegedienstleiter im Wiener Brüderkrankenhaus begonnen. Dir. Ivan Jukić, MAS absolvierte das Studium im Bereich des Krankenhausmanagements an der Wirtschaftsuniversität Wiens. Zusätzlich zeichnete er sich von 2007 bis 2010 als Prokurist des Dialysezentrums Wien Donaustadt, einem Gemeinschaftsprojekt von dem Wiener Gesundheitsverbund, der Wiener Gebietskrankenkasse und den Barmherzigen Brüdern verantwortlich.

„In Zusammenhang mit meiner neuen Aufgabe hat der Begriff der Wertschätzung eine sehr große Bedeutung für mich. Es geht immer um ein gemeinsames Ziel, das zu erreichen ist. Auf dem Weg dorthin ist es nie die eigene Person oder Position, die im Vordergrund steht. Es ist immer ein Miteinander. Deshalb sollte die wechselseitige Wertschätzung stets im Vordergrund stehen“, so Dir. Ivan Jukić, MAS zu seinem Führungsverständnis.

Weg der Offenheit

„Ich habe Dir. Ivan Jukić als eine überaus kompetente und erfahrene Führungspersönlichkeit erlebt, der den Weg der Offenheit geht und sich sehr um seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bemüht", freut sich Frater Antonius Nguyen OH, Prior der Barmherzigen Brüder in Wien. "Ivan Jukić ist ein erfahrener Manager mit jahrzehntelanger Expertise im Gesundheits- und Sozialbereich. Gemeinsam mit den Brüdern und der Krankenhausleitung wird er die Zukunft unseres 400 Jahre alten Krankenhauses im 2. Bezirk als wichtige Säule des Wiener Gesundheitssystems gestalten."

„Ich freue mich sehr über die Rückkehr in das Wiener Brüderkrankhaus und darüber meine Erfahrungen einbringen zu können. Ich möchte mich bei der Österreichischen Ordensprovinz der Barmherzigen Brüder für das in mich gesetzte Vertrauen bedanken und weiß, dass wir gemeinsam das Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Wien weiterhin auf dem Erfolgskurs halten“, so Jukić abschließend.

Über das Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Wien

Das Krankenhaus der Barmherzigen Brüder ist das älteste Ordensspital in Wien. Mit mehr als 400 Betten, rund 1.000 MitarbeiterInnen, zehn Fachabteilungen samt Ambulanzen, zwei Instituten, einer Gehörlosenambulanz, einer Ambulanz für mehrfach- und schwerbehinderte PatientInnen sowie einer öffentlichen Apotheke ist das Spital der Barmherzigen Brüder ein unverzichtbarer Pfeiler in der Gesundheitsversorgung der Wiener Bevölkerung und für ganz Ostösterreich.

