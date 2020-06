Wiener ÖVP gegen „rot-grüne Pop-up-Politik“

Wien (OTS/RK) - Heute um 08:30 Uhr versammelten sich der nicht-amtsführende Stadtrat Markus Wölbitsch-Milan, Klubchefin Elisabeth Olischar, Gemeinderat Manfred Juraczka und weitere Mitglieder der Wiener ÖVP auf dem Friedrich-Schmidt-Platz hinter dem Rathaus, um ein Zeichen gegen „rot-grüne Pop-up-Politik“ zu setzen. Die ÖVP PolitikerInnen ließen rote und grüne Luftballons mit den Aufschriften „Gastro-Gutschein“ und „Stabiles Budget“ zerplatzen.

„Der Finanzstadtrat präsentiert heute sozusagen ein Pop-up-Nulldefizit, dabei hat die Stadt Wien in den letzten zehn Jahren einen Schuldenberg von 10 Mrd. Euro angehäuft, statt Geld auf die Seite zu legen. Geld, das wir jetzt bräuchten um Maßnahmen gegen Corona zu setzen“. Der Gastro-Gutschein sei vom Prinzip her eine gute Aktion, jedoch habe man mehr Geld in dessen Bewerbung gesteckt als am Ende bei den Gastronomen ankäme und die Gelegenheit für Wahlwerbung missbraucht, so Wölbitsch abschließend.

