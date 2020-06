Allegra, herzlich willkommen zurück in Graubünden!

Allegra, herzlich willkommen zurück in Graubünden!

Der Bernina und Glacier Express haben den Verkehr wieder aufgenommen. Nach einem fast dreimonatigen Aussetzen freut sich die Rhätische Bahn, dass es wieder losgeht.

Bernina- und Glacier Express: vorerst nicht das ganze Angebot

Wegen der aktuell noch verhaltenen Reservierungslage gibt es bei den Panoramazügen Bernina Express und Glacier Express vorerst noch nicht das ganze Angebot. Dazu Piotr Caviezel, Leiter Vertrieb und Marketing bei der RhB: „Noch ist ungewiss, wie sich die Situation im Tourismus entwickelt“. Reisende aus Fernmärkten wie China, Indien oder den USA werden diesen Sommer ausbleiben. Die RhB hofft, dass sie dies mit anderen Kundengruppen wenigstens teilweise auffangen kann. Beim Bernina Express stammen knapp 50 Prozent der Gäste aus Deutschland, Italien und der Schweiz.

Beim Bernina Express verkehrt seit 8. Juni 2020 je ein Zug pro Richtung zwischen Chur und Tirano. Bei zunehmender Nachfrage fährt die RhB das Angebot situativ weiter hoch. Auch der Bernina Express Bus ist seit Samstag, 27. Juni 2020 wieder unterwegs. Dieser sorgt jeweils zwischen Tirano und Lugano für Anschluss an den Bernina Express.

Der Glacier Express hat den Betrieb am 20. Juni 2020 wieder aufgenommen. Zunächst mit je einem Zug pro Richtung zwischen St. Moritz und Zermatt. Zum Neustart präsentiert sich der Paradezug im neuen Kleid: Alle Wagen sind frisch renoviert und am eleganten Stil der im letzten Jahr eingeführten Excellence Class angelehnt.

Touristische und historische Fahrten gemäß Fahrplan

Auch die täglichen fahrplanmäßigen historischen Fahrten zwischen Davos und Filisur werden seit 8. Juni 2020 wieder aufgenommen. www.rhb.ch/nostalgie

Die Erlebnisfahrten Rheinschlucht sind am darauffolgenden Wochenende gestartet. Aufgrund der erfreulichen Nachfrage finden sie dieses Jahr nicht nur am Sonntag, sondern auch am Samstag statt. Weitere Erlebnisfahrten, beispielsweise zur Alp Grüm, sind zu finden unter www.rhb.ch/erlebnisfahrten.

Großes Engagement für Hygiene und Sicherheit

Nach wie vor steht der Schutz der Fahrgäste und Mitarbeiter an erster Stelle. Das von der Branche des öffentlichen Verkehrs (öV) erarbeitete Schutzkonzept orientiert sich an den Vorgaben sowie den Hygiene- und Distanzregeln des Schweizer Bundesrates. Die Reinigung der Züge wurde intensiviert: Mehrmals täglich werden Kontakt- und Oberflächen wie Haltestangen, Taster, Tische, Armlehnen sowie die WCs gereinigt und desinfiziert. Auch an den Bahnhöfen wird öfter gereinigt. Reisende haben die Möglichkeit, sich in den offenen WC-Anlagen der Bahnhöfe die Hände entsprechend der Vorgaben zu waschen. An bedienten Bahnhöfen wurden Desinfektionsmittelspender aufgestellt.

